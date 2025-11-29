Verkaufe Wechselrichter 2 x 5 Kw monophase
8.000.000 Gs
Baumaterialien
Additional Info
|Provinz/Bundesland
|Guairá
|Land
|Paraguay
Verkaufe 2 Wechselrichter Growatt SPF 5000 ES monophase (je 5 Kw). Der Verkauf erfolgt wegen Vergrößerung der Anlage. 1 Jahr alt, Neupreis 6.500.000,-Gs/Stück für 4.000.000,- Gs/Stück zu verkaufen. Funktion ist einwandfrei, mit WIFI Dongle. Raum: Mbocayaty, Villarrica, Independencia.
Guairá
