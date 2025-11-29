Verkaufe Wechselrichter 2 x 5 Kw monophase

8.000.000 Gs

55 total views, 55 today
Report problem
Processing your request, Please wait....

Additional Info

Provinz/BundeslandGuairá
LandParaguay

Verkaufe 2 Wechselrichter Growatt SPF 5000 ES monophase (je 5 Kw). Der Verkauf erfolgt wegen Vergrößerung der Anlage. 1 Jahr alt, Neupreis 6.500.000,-Gs/Stück für 4.000.000,- Gs/Stück zu verkaufen. Funktion ist einwandfrei, mit WIFI Dongle. Raum: Mbocayaty, Villarrica, Independencia.

29. November 2025 05:59

Listing ID 6306929f964c0d56 55 total views, 55 today

Kommentare