Biete Tablet Samsung Galaxy Tab A

300.000 Gs

Additional Info

StadtCol. Independencia / Melgarejo
Provinz/BundeslandGuairá
LandParaguay
Postleitzahl5350

Verkaufe gebrauchtes Samsung Tablet (anthrazit) , Galaxy Tab A, SM-550 incl. 15 Gb SD-Karte und Hülle. 

Das Gerät ist unbeschädigt und voll funktionstüchtig.

Technische Daten:

Größe: 242.57 x 166.88 x 7.37 mm Gewicht: 450 g SoC: Qualcomm Snapdragon 410 (APQ8016) Prozessor: 4x 1.2 GHz ARM Cortex-A53, Anzahl der Kerne: 4 Grafikprozessor: Qualcomm Adreno 306 Arbeitsspeicher: 1.5 GB, 533 MHz Interner Speicher: 16 GB Speicherkarten: microSD, microSDHC, microSDXC Display: 9.7 in, PLS, 1024 x 768 Pixel, 24 Bit Akku: 6000 mAh, Li-Polymer Betriebssystem: Android 5.0 Lollipop Kamera: 2592 x 1944 Pixel, 1280 x 720 Pixel, 30 fps Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct USB: 2.0, Micro USB Bluetooth: 4.1 Ortung/Navigation: GPS, A-GPS, GLONASS, Wi-Fi,

5. September 2025 20:37

