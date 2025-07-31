Verkaufe Traktor mit Mähwerk

94.000.000 Gs

Additional Info

Hersteller/MarkeShandong Qilu
ModellQL504G
Baujahr2024
AntriebAllrad
FirmaEroxa
AnsprechpartnerMöhlmann
Telefon0972430332
StraßeYbu
StadtAltos
Provinz/BundeslandCordillera
LandParaguay

Verkaufe Traktor mit Mähwerk, neu, 50 HP, 4 Zylinder, Diesel, Motor Laidong 495 BT, 4×4, Differential Sperre, 8 Gänge. Mähwerk 1.2 m

 

31. Juli 2025 13:57

