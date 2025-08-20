Verkaufe: Motorrad Yamaha MT 07 – aus erster Hand!!
81.500.000 Gs
Photo Gallery
Additional Info
|Provinz/Bundesland
|Central
|Land
|Paraguay
Zum Verkauf steht meine gepflegte Yamaha, Typ, MT 07, 81 PS, 69 NM, 700 cm³
Erstzulassung 20.12.2022, gekauft als Neufahrzeug bei Yamaha in Asuncion und 0 km Tachostand.
Das Motorrad hat nur 10850 km auf dem Tacho und ist unfallfrei sowie checkheftgepflegt.
Das Motorrad befindet sich in einem technischen und optischen sehr guten Zustand und wurde nur bei Yamaha gewartet. Alle Unterlagen sind nachweisbar.
Highlights:
aus erster Hand und unfallfrei, Inspektion neu
Schwarz, LED-Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, LED-Blinker
6 Gang Schaltgetriebe über Kette
ABS, Wegfahrsperre u.v.m.
Zusätzliche Anbauteile:
Windschild, Farbe Schwarz
Tank Pad Set, Farbe Schwarz
Radiator Grill Cover, Farbe Schwarz
Motor-Protektoren, links und rechts, Farbe Schwarz
Slider, links und rechts, Farbe Schwarz
Sportauspuffanlage, Full System der Marke Leo Vince aus Italien, verleiht den Motorrad einen einzigartigen Sound.
Originalauspuff vorhanden.
Verkaufsgrund: neues Motorrad gekauft.
Vereinbarung für eine Besichtigung nach Absprache selbstverständlich.
Das Motorrad wird noch gefahren.
Inspektion wurde am 02.05.2025 durchgeführt
Habilitation (KFZ-Steuer) gültig bis 30.06.2026
Verkaufspreis: 81.500.000 Guarani
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:
WhatsApp 0983-308709
M.f.G.
Michaela Regler
Teilen mit:
- Central
tomtom2010Anzeigen Kontakt Member Since: 20. Januar 2013
Kontakt
Füllen Sie das Formular aus um den Anbieter zu kontaktieren.
Werbeanzeigen
Top Artikel
Top Anzeigen
- 14 Hektar unbebautes, bewaldetes Grundstück (16968 views)
- PC-Set komplett, deutsches Windows 11+Office, 24″ Monitor, Maus, Tastatur, Intel i5 3,4GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, 8x USB, HDMI, VGA, WLAN (14040 views)
- 20 Hektar tituliertes Grundstück (9762 views)
- Steinsetzer bzw Maurer fuer Natursteinbau, Turmbau, Mittelalterbau naehe Ciudad del este erwuenscht (9364 views)
- Verkaufe VW T4 in Bestzustand mit Vollausstattung (2135 views)
- Espressomaschine Ariete ARR1313 (2033 views)
- ANKAUF VON SCHALLPLATTEN und HiFi (1943 views)
- Profisionelle Metallsäge (756 views)
- Verkaufe Traktor mit Mähwerk (536 views)
- Rottweiler Welpen zu verkaufen. (485 views)
Wochenblatt News
- Ist die Nichtimpfung von Kindern strafbar? Ein Strafverteidiger sagt: “Nein”
- Paraguay im neuen geopolitischen Kontext
- Barrio San Francisco: Begünstigte und Käufer wegen unrechtmäßigen Kaufs eines Hauses angeklagt
- Paraguay behält Investment-Grade-Rating
- Vom Klosterbett zum Choppfest: Ein Pfarrer überrascht mit besonderer Gastfreundschaft
- Neue Wege für den Glauben: Sanierung der Pilgerroute Villarrica-Itapé
- Thomas Müller wählte einen Paraguayer für seine Wunschmannschaft aus
- Unternehmer haben eine neue Möglichkeit, auf Startkapital zuzugreifen
- Favoritin auf den Titel Miss Universe Paraguay steht im Visier der Kritik
- Schamlose Aggression gegen Rettungskräfte
Kommentare