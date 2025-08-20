Verkaufe: Motorrad Yamaha MT 07 – aus erster Hand!!

Zum Verkauf steht meine gepflegte Yamaha, Typ, MT 07, 81 PS, 69 NM, 700 cm³

Erstzulassung 20.12.2022, gekauft als Neufahrzeug bei Yamaha in Asuncion und 0 km Tachostand.

Das Motorrad hat nur 10850 km auf dem Tacho und ist unfallfrei sowie checkheftgepflegt.

Das Motorrad befindet sich in einem technischen und optischen sehr guten Zustand und wurde nur bei Yamaha gewartet. Alle Unterlagen sind nachweisbar.

Highlights:

aus erster Hand und unfallfrei, Inspektion neu

Schwarz, LED-Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, LED-Blinker

6 Gang Schaltgetriebe über Kette

ABS, Wegfahrsperre u.v.m.

Zusätzliche Anbauteile:

Windschild, Farbe Schwarz

Tank Pad Set, Farbe Schwarz

Radiator Grill Cover, Farbe Schwarz

Motor-Protektoren, links und rechts, Farbe Schwarz

Slider, links und rechts, Farbe Schwarz

Sportauspuffanlage, Full System der Marke Leo Vince aus Italien, verleiht den Motorrad einen einzigartigen Sound.

Originalauspuff vorhanden.

Verkaufsgrund: neues Motorrad gekauft.

Vereinbarung für eine Besichtigung nach Absprache selbstverständlich.

Das Motorrad wird noch gefahren.

Inspektion wurde am 02.05.2025 durchgeführt

Habilitation (KFZ-Steuer) gültig bis 30.06.2026

Verkaufspreis: 81.500.000 Guarani

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung:

WhatsApp 0983-308709

M.f.G.

Michaela Regler