Verkaufe Mitsubishi Pajero
49.500.000 Gs
Additional Info
|Hersteller/Marke
|Mitsubishi
|Modell
|Pajero
|Baujahr
|2000
|Kilometerstand
|124500
|Kraftstoff
|Diesel
|Antrieb
|Allrad
|Ansprechpartner
|Erich
|Telefon
|0972430332
|Straße
|Ybu
|Stadt
|Altos
|Provinz/Bundesland
|Cordillera
|Land
|Paraguay
Guter Zustand, kein Rost, Klima, Radio, Automatik Getriebe, 4×4
- Ybu Altos Cordillera
