Verkaufe Mitsubishi Pajero

49.500.000 Gs

Additional Info

Hersteller/MarkeMitsubishi
ModellPajero
Baujahr2000
Kilometerstand124500
KraftstoffDiesel
AntriebAllrad
AnsprechpartnerErich
Telefon0972430332
StraßeYbu
StadtAltos
Provinz/BundeslandCordillera
LandParaguay

Guter Zustand, kein Rost, Klima,  Radio, Automatik Getriebe, 4×4

23. Dezember 2025 10:42

Kommentare