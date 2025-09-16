Verkaufe ein neuwertiges Hauswasserwerk, (Druckerhöhungspumpe) aus Europa mit Garantie

Ich biete hier ein Hauswasserwerk von der Firma NovotermPro aus Austria an. Original verpackt und neuwertig. Es ist bereits vorkonfektioniert und Einsatzbereit. Daten:

Leistung = 3 PS / 1,6 kW

Maximaldruck = 7,2 bar

Höhendruck max. = 72m

Ansaughöhe max. = 8m

Wasserleistung = maximal 4200L/h

Drucktank = 24L Volumen

Das Hauswasserwerk hat einen eingebauten Manometer (Druckanzeiger): Auf Wunsch und gegen Mehraufwand von 250000 GS kann noch ein Trockenlaufschutz eingebaut werden.

Weitere Angaben und Informationen erhalten Sie gerne per Telefon = 0982 594517 ( ab 9 Uhr bis 18 Uhr)