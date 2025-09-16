Verkaufe ein neuwertiges Hauswasserwerk, (Druckerhöhungspumpe) aus Europa mit Garantie

2.500.000 Gs

Additional Info

AnsprechpartnerPeter Seck
Telefon0982594517
StraßeRouta 8 Richtung Loma Baretto 2oom
StadtMbocayaty
Provinz/BundeslandGuairá
LandParaguay

Ich biete hier ein Hauswasserwerk von der Firma NovotermPro aus Austria an. Original verpackt und neuwertig. Es ist bereits vorkonfektioniert und Einsatzbereit. Daten:

Leistung = 3 PS / 1,6 kW

Maximaldruck = 7,2 bar

Höhendruck max. = 72m

Ansaughöhe max. = 8m

Wasserleistung = maximal 4200L/h

Drucktank = 24L Volumen

Das Hauswasserwerk hat einen eingebauten Manometer (Druckanzeiger): Auf Wunsch und gegen Mehraufwand von 250000 GS kann noch ein Trockenlaufschutz eingebaut werden.

Weitere Angaben und Informationen erhalten Sie gerne per Telefon = 0982 594517 ( ab 9 Uhr bis 18 Uhr)

