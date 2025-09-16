Verkaufe ein neuwertiges Hauswasserwerk, (Druckerhöhungspumpe) aus Europa mit Garantie
2.500.000 Gs
Verkaufe ein neuwertiges Hauswasserwerk, (Druckerhöhungspumpe) aus Europa mit Garantie
|Ansprechpartner
|Peter Seck
|Telefon
|0982594517
|Straße
|Routa 8 Richtung Loma Baretto 2oom
|Stadt
|Mbocayaty
|Provinz/Bundesland
|Guairá
|Land
|Paraguay
Ich biete hier ein Hauswasserwerk von der Firma NovotermPro aus Austria an. Original verpackt und neuwertig. Es ist bereits vorkonfektioniert und Einsatzbereit. Daten:
Leistung = 3 PS / 1,6 kW
Maximaldruck = 7,2 bar
Höhendruck max. = 72m
Ansaughöhe max. = 8m
Wasserleistung = maximal 4200L/h
Drucktank = 24L Volumen
Das Hauswasserwerk hat einen eingebauten Manometer (Druckanzeiger): Auf Wunsch und gegen Mehraufwand von 250000 GS kann noch ein Trockenlaufschutz eingebaut werden.
Weitere Angaben und Informationen erhalten Sie gerne per Telefon = 0982 594517 ( ab 9 Uhr bis 18 Uhr)
- Routa 8 Richtung Loma Baretto 2oom Mbocayaty Guairá
Peter SeckAnzeigen Kontakt Member Since: 11. Juni 2017
Kontakt
Füllen Sie das Formular aus um den Anbieter zu kontaktieren.
