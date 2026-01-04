Verkaufe diverse Messgeräte für die Elektronikwerkstatt
1.450.000 Gs
|Ansprechpartner
|Alexander
|Telefon
|+595984194309
|Stadt
|Calixtro
|Provinz/Bundesland
|Paraguarí
|Land
|Paraguay
Alle Geräte funktionieren. Einige sollten überholt werden, da sie schon längere Zeit nicht in Betrieb waren.
1. Oszilloskop Tektronix 465, 2 Kanal, 100 MHz -3db. Mit zwei Tastköpfen.
Preis 250 mil.
2. Oszilloskop Hameg 203-5, 2 Kanal, 20 MHz -3db. Mit zwei Tastköpfen und originalen Unterlagen.
Preis 300 mil.
3. Marconi 2955R, Kommunikations Test Set für Funktechnik, bis 1 GHz. Mit englischen Manual (Kopie).
Preis 500 mil.
4. Philips PM2524, Digitales Tischmultimeter, ohne Zubehör
Preis 200 mil
5. Frequenzzähler bis 1,3 GHz, Eigenbau, ohne Doku und Zubehör
Preis 100 mil
6. Funktionsgenerator, bis 2 MHz, ohne Zubehör
Preis 100 mil
Bitte keine Sprachanrufe, nur Textnachrichten.
Barzahlung bei Abholung.
Kein Versand, keine Preisverhandlungen.
Der Erlös des Verkaufs geht an eine paraguayische Familie, deren 4 jährige Tochter, nach C-Impfung, schwer erkrankt ist.
