Schmusekater
Schmusekater
Additional Info
|Ansprechpartner
|Gabi
|Telefon
|0976555759
|Stadt
|Itacurubi de la Cordillera
|Provinz/Bundesland
|Cordillera
|Land
|Paraguay
Zugelaufener, verschmuster, ganz junger Kater zu verschenken! Wir können ihn leider nicht behalten, da wir große Hunde haben.
- Itacurubi de la Cordillera Cordillera
