Proxxon CNC vorbereitete Bohr-/Frässäule
500.000 Gs
Werkzeuge und Maschinen 93 total views, 36 today
Photo Gallery
Proxxon CNC vorbereitete Bohr-/Frässäule
Additional Info
|Ansprechpartner
|Alexander
|Telefon
|+595 984 194309
|Stadt
|Calixtro
|Provinz/Bundesland
|Paraguarí
|Land
|Paraguay
Von einem nicht beendeten Projekt ist noch der mechanische Teil übrig.
Ürsprünglich sollten damit Leiterplatten für die Elektronikentwicklung gefräst werden.
Es handelt sich um eine Proxxon Bohrsäule mit Kreuztisch.
Die drei Achsen sind professionell auf Schrittmotorantrieb umgebaut (die Motoren sind fertig montiert).
Somit eine gute Grundlage für den Eigenbau einer kleinen CNC-Fräse.
Kontakt via Whatsapp: +595 984 194309
Nur Abholung.
Teilen mit:
- Calixtro Paraguarí
Werbeanzeigen
Top Artikel
Top Anzeigen
- PC-Set komplett, deutsches Windows 11+Office, 24″ Monitor, Maus, Tastatur, Intel i5 3,4GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, 8x USB, HDMI, VGA, WLAN (19683 views)
- 14 Hektar unbebautes, bewaldetes Grundstück (17027 views)
- Steinsetzer bzw Maurer fuer Natursteinbau, Turmbau, Mittelalterbau naehe Ciudad del este erwuenscht (9994 views)
- 20 Hektar tituliertes Grundstück (9809 views)
- Espressomaschine Ariete ARR1313 (2088 views)
- Verkaufe Gritzner | Dorina Freiarm-Nähmaschine 323 (1944 views)
- Verkaufe: Motorrad Yamaha MT 07 – aus erster Hand!! (998 views)
- Alt-Saxophon (316 views)
- Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen (184 views)
- Biete Tablet Samsung Galaxy Tab A (163 views)
Wochenblatt News
- Historisches Wochenende: Joshua Duerksen holt sich in Monza zwei Podiumsplätze und festigt seine Position in der Formel 2
- Banken verzeichnen einen Rückgang der Beschäftigung
- Leite hat das Foto mit Trump bekommen und jetzt hoffen sie, dass die Sanktionen gegen Cartes aufgehoben werden
- Staatsanwaltschaft klagt 12 Verdächtige wegen Plünderung von Ueno Bank-Konten an
- Eine Generation im Freien: Jugendliche gefangen zwischen Drogen, Kriminalität und Vernachlässigung
- Medizinische Diagnose stoppt Anklage: Festgenommener bei Drogenrazzia ist psychiatrischer Patient
- Stadtverwaltung von Encarnación intensiviert Impf- und Pflegekampagne für Haustiere
- Direktor des Busbahnhofs wegen sexueller Belästigung angezeigt
- Fußball-Euphorie wird zur politischen Bühne
- Weniger bekannt, aber faszinierend: Alles, was Sie über den Épsilon-Perseiden-Meteorschauer wissen müssen
Kommentare