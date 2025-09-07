Proxxon CNC vorbereitete Bohr-/Frässäule

Von einem nicht beendeten Projekt ist noch der mechanische Teil übrig.

Ürsprünglich sollten damit Leiterplatten für die Elektronikentwicklung gefräst werden.

Es handelt sich um eine Proxxon Bohrsäule mit Kreuztisch.

Die drei Achsen sind professionell auf Schrittmotorantrieb umgebaut (die Motoren sind fertig montiert).

Somit eine gute Grundlage für den Eigenbau einer kleinen CNC-Fräse.

Kontakt via Whatsapp: +595 984 194309

Nur Abholung.