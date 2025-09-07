Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen

1.200.000 Gs

AnsprechpartnerAlexander
Telefon+595 984 194309
StadtCalixtro
Provinz/BundeslandParaguarí
LandParaguay

Diese Bohr-und Fräskombination ist ideal für die präzise Bearbeitung kleinerer
Werkstücke.

Der Kreuztisch hat die Maße 200 x 200 mm.
Max. bearbeitbare Werkstückhöhe 200 mm

Zubehör: Langer Fräsanschlag, Spannpratzensatz, Spannzangensatz, 13mm Bohrfutter mit Schlüssel und regelbare Stromversorgung.

 

Kontakt via Whatsapp: +595 984 194309

Nur Abholung.

 

