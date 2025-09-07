Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen
1.200.000 Gs
Werkzeuge und Maschinen 183 total views, 125 today
Photo Gallery
Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen
Additional Info
|Ansprechpartner
|Alexander
|Telefon
|+595 984 194309
|Stadt
|Calixtro
|Provinz/Bundesland
|Paraguarí
|Land
|Paraguay
Diese Bohr-und Fräskombination ist ideal für die präzise Bearbeitung kleinerer
Werkstücke.
Der Kreuztisch hat die Maße 200 x 200 mm.
Max. bearbeitbare Werkstückhöhe 200 mm
Zubehör: Langer Fräsanschlag, Spannpratzensatz, Spannzangensatz, 13mm Bohrfutter mit Schlüssel und regelbare Stromversorgung.
Kontakt via Whatsapp: +595 984 194309
Nur Abholung.
Teilen mit:
- Calixtro Paraguarí
Werbeanzeigen
Top Artikel
Top Anzeigen
- PC-Set komplett, deutsches Windows 11+Office, 24″ Monitor, Maus, Tastatur, Intel i5 3,4GHz, 16GB RAM, 512GB SSD, 8x USB, HDMI, VGA, WLAN (19683 views)
- 14 Hektar unbebautes, bewaldetes Grundstück (17027 views)
- Steinsetzer bzw Maurer fuer Natursteinbau, Turmbau, Mittelalterbau naehe Ciudad del este erwuenscht (9994 views)
- 20 Hektar tituliertes Grundstück (9809 views)
- Espressomaschine Ariete ARR1313 (2088 views)
- Verkaufe Gritzner | Dorina Freiarm-Nähmaschine 323 (1944 views)
- Verkaufe: Motorrad Yamaha MT 07 – aus erster Hand!! (998 views)
- Alt-Saxophon (316 views)
- Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen (183 views)
- Biete Tablet Samsung Galaxy Tab A (163 views)
Wochenblatt News
- Historisches Wochenende: Joshua Duerksen holt sich in Monza zwei Podiumsplätze und festigt seine Position in der Formel 2
- Banken verzeichnen einen Rückgang der Beschäftigung
- Leite hat das Foto mit Trump bekommen und jetzt hoffen sie, dass die Sanktionen gegen Cartes aufgehoben werden
- Staatsanwaltschaft klagt 12 Verdächtige wegen Plünderung von Ueno Bank-Konten an
- Eine Generation im Freien: Jugendliche gefangen zwischen Drogen, Kriminalität und Vernachlässigung
- Medizinische Diagnose stoppt Anklage: Festgenommener bei Drogenrazzia ist psychiatrischer Patient
- Stadtverwaltung von Encarnación intensiviert Impf- und Pflegekampagne für Haustiere
- Direktor des Busbahnhofs wegen sexueller Belästigung angezeigt
- Fußball-Euphorie wird zur politischen Bühne
- Weniger bekannt, aber faszinierend: Alles, was Sie über den Épsilon-Perseiden-Meteorschauer wissen müssen
Kommentare