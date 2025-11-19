Pfeifentabak zu verkaufen (Fehlkauf)

400.000 Gs

Additional Info

AnsprechpartnerWilfried Huttinger
Telefon0986558525
Stadt5350 Col. Independencia / Melgarejo
Provinz/BundeslandGuairá
LandParaguay

Wegen Fehlkauf biete ich 13 Pakete Pfeifentabak

„Captain Black Cherry 42,5 Gramm“

zum Verkauf an.

Preis pro Paket:  32.000 Gs. (4,00 €)

Neupreis: 6,50 €

Gesamtpreis: 400.000 Gs.

Tabak ist Original verpackt.

19. November 2025 13:52

26 days, 20 hours

Listing ID 406691dcc5e942d2

