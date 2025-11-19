Pfeifentabak zu verkaufen (Fehlkauf)
400.000 Gs
Verkäufe 148 total views, 13 today
Photo Gallery
Pfeifentabak zu verkaufen (Fehlkauf)
Additional Info
|Ansprechpartner
|Wilfried Huttinger
|Telefon
|0986558525
|Stadt
|5350 Col. Independencia / Melgarejo
|Provinz/Bundesland
|Guairá
|Land
|Paraguay
Wegen Fehlkauf biete ich 13 Pakete Pfeifentabak
„Captain Black Cherry 42,5 Gramm“
zum Verkauf an.
Preis pro Paket: 32.000 Gs. (4,00 €)
Neupreis: 6,50 €
Gesamtpreis: 400.000 Gs.
Tabak ist Original verpackt.
Teilen mit:
- 5350 Col. Independencia / Melgarejo Guairá
Werbeanzeigen
Top Artikel
Top Anzeigen
- Steinsetzer bzw Maurer fuer Natursteinbau, Turmbau, Mittelalterbau naehe Ciudad del este erwuenscht (24609 views)
- 14 Hektar unbebautes, bewaldetes Grundstück (17523 views)
- 20 Hektar tituliertes Grundstück (10096 views)
- Proxxon Bohrständer mit Kreuztisch inkl. BFW40/E Bohrmaschine und Zubehör zu verkaufen (3156 views)
- Verkaufe Gritzner | Dorina Freiarm-Nähmaschine 323 (2569 views)
- ANKAUF VON SCHALLPLATTEN und HiFi (2421 views)
- Espressomaschine Ariete ARR1313 (2312 views)
- Proxxon CNC vorbereitete Bohr-/Frässäule (724 views)
- Hundebox skykennel (646 views)
- Biete Tablet Samsung Galaxy Tab A (607 views)
Wochenblatt News
- Indert: Ruiz Díaz prangert „privates Komplott” nach neuen Vorwürfen wegen Vergaben im Rahmen des Bioceánico-Projekts an
- Geländewagen einer Deutschen in Waldgebiet von Mbocayaty zurückgelassen
- ANDE fordert von Essap 160.000 US-Dollar, doch die Schulden belaufen sich auf 31,7 Millionen US-Dollar
- Geld und Schuldirektor verschwunden: Besteht da ein Zusammenhang?
- Zwei Nachtaffen wurden in Luque durch einen verdeckten Kauf gerettet
- Vergiftung durch Begasung?
- Laut einem durchgesickerten Bericht bat Abdo Ostfield, Velázquez zu sanktionieren, um Wiens zu begünstigen
- Wo das Wasser singt und die Seele ruht: Ein Ausflug zum Salto Escondido
- Vom Campus zum CEO: Über die Hälfte der Studenten plant eigenes Start-up
- Wucherverdacht im Regal: Warum der Tomatenpreis trotz guter Ernte hoch bleibt
Kommentare