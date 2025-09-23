Kompressor Schulz mit Motor WEG

2.200.000 Gs

Additional Info

AnsprechpartnerHolger
Telefon0991963368
StadtEusebio Ayala
Provinz/BundeslandCordillera
LandParaguay

Angeboten wird ein Kompressor der Marke SCHULZ MSV 15, 12 BAR Druck
Antrieb mit Motor WEG Monofasico 3HP

Gerät ist gewartet und mit neuen Riemen ausgestattet.

 

