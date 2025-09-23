Kompressor Schulz mit Motor WEG
2.200.000 Gs
Werkzeuge und Maschinen
Kompressor Schulz mit Motor WEG
|Ansprechpartner
|Holger
|Telefon
|0991963368
|Stadt
|Eusebio Ayala
|Provinz/Bundesland
|Cordillera
|Land
|Paraguay
Angeboten wird ein Kompressor der Marke SCHULZ MSV 15, 12 BAR Druck
Antrieb mit Motor WEG Monofasico 3HP
Gerät ist gewartet und mit neuen Riemen ausgestattet.
- Eusebio Ayala Cordillera
hoju wiebro
