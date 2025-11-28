Infrarotsauna für 2 Personen nagelneu & originalverpackt

16.000.000 Gs

AnsprechpartnerU. Mathes
Telefon0971666642
StraßeColonia Farina, Almada
StadtCaacupé
Provinz/BundeslandCordillera
LandParaguay

SANOTECHNIK Infrarotkabine CARMEN 2 – Infrarotsauna 2 Personen 120×120×195 cm, 6 Keramikstrahler (1.800 W), Hemlockholz, LED-Farblicht & Bluetooth

ENTSPANNUNG ZU ZWEIT – Raumwunder‑Design mit 120×120×195 cm Gesamtmaß und 112×95×178 cm Innenraum – bequem für 2 Personen

EFFIZIENTE TIEFENWÄRME – Ausgestattet mit 6 besonders wirksamen Keramikstrahlern und insgesamt ca. 1 800 W Heizleistung

AMBIENTE & SOUND – LED-Farblichttherapie, Leselicht sowie MP3/Bluetooth-System mit 2 Lautsprechern für individuelles Wohlfühl-Ambiente

PREMIUM MATERIALIEN – Hochwertiges 6 mm ESG-Sicherheitsglas im Türbereich, Hemlockholz-Innenverkleidung – langlebig & stylisch

EINFACHE MONTAGE & SOFORT NUTZBAR – Fertig montierbares Set, inklusive Steckverbindung – sofort startklar

28. November 2025 07:21

