Infrarotsauna für 2 Personen nagelneu & originalverpackt
16.000.000 Gs
|Ansprechpartner
|U. Mathes
|Telefon
|0971666642
|Straße
|Colonia Farina, Almada
|Stadt
|Caacupé
|Provinz/Bundesland
|Cordillera
|Land
|Paraguay
SANOTECHNIK Infrarotkabine CARMEN 2 – Infrarotsauna 2 Personen 120×120×195 cm, 6 Keramikstrahler (1.800 W), Hemlockholz, LED-Farblicht & Bluetooth
ENTSPANNUNG ZU ZWEIT – Raumwunder‑Design mit 120×120×195 cm Gesamtmaß und 112×95×178 cm Innenraum – bequem für 2 Personen
EFFIZIENTE TIEFENWÄRME – Ausgestattet mit 6 besonders wirksamen Keramikstrahlern und insgesamt ca. 1 800 W Heizleistung
AMBIENTE & SOUND – LED-Farblichttherapie, Leselicht sowie MP3/Bluetooth-System mit 2 Lautsprechern für individuelles Wohlfühl-Ambiente
PREMIUM MATERIALIEN – Hochwertiges 6 mm ESG-Sicherheitsglas im Türbereich, Hemlockholz-Innenverkleidung – langlebig & stylisch
EINFACHE MONTAGE & SOFORT NUTZBAR – Fertig montierbares Set, inklusive Steckverbindung – sofort startklar
