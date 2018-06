Beschreibung

Haushälfte/Appartement in Ita/Central ab ca. September zu vermieten. Ca. 54 qm Wohnfläche plus 11 qm Terrasse. Erstbezug, unmöbiliert. Haus liegt in Neubaugebiet am Stadtrand, ca. 400 m vom Asphalt. Deutsch-sprachige Langzeit- Mieter bevorzugt. Anfragen erbeten an hevo.ru7@gmx.de, weitere Infos dann per Mail.