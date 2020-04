Zeolith-Mineral-Filtersystem für die Hauptwasserleitung

Beschreibung

Zeolith (Klinoptilolith)-Wasseraktivierungssystem

Warum ist es so wichtig Zeolith mit einem hohen Siliziumanteil im Wasser zu haben?

Einer der wichtigsten Komponenten des Zeolith stellt das, in unseren Nahrungsmittel nur noch sehr dürftig vorkommende Spurenelement, Silizium (SiO2) dar. Es gibt auf der Welt ca.45 Zeolith Abbaugebiete, aber wenige die das, für den Menschen wichtige Klinoptilolith, enthalten. Dieses mineralische Silizium, bekannt als Kieselsäure, wird in etwa 1-2 Prozent in kolloidaler Form über den Darm aufgenommen und verstoffwechselt.

Circa 5 g Klinoptilolith liefern dem Körper 30 bis 60 mg verfügbares Silizium und decken damit den geschätzten Tagesbedarf von 20-30 mg voll ab.

Was macht das Silizium in unserem Körper? Es:

– baut die Zellmembran auf und stabilisiert sie,

– aktiviert den Zellaufbau und den Zellstoffwechsel,

– erhält die elektrische Leitfähigkeit der Zellmembran,

– hält die Darmbewegung intakt,

– beschleunigt die Mikrozirkulation in den Arterien und Venen,

– regt den Zellstoffwechsel und die Zellteilung an und hemmt die Zellalterung,

– sorgt für die Elastizität der Kapillaren,

– stimuliert das Immunsystem,

– regeneriert Bindegewebe, Haut, Haar und Nägel,

– regt durch die verbesserte Kalzium- und Magnesiumaufnahme, die Knochenbildung an,

und wirkt positiv auf das Nerven- und das Lymphsystem.

Wie wirkt das Zeolith in unserem Körper?

Zeolith arbeitet antitumoral, antiviral, antimykotisch, antibakteriell und somit stark antitoxidativ. Es operiert als Immunmodulator, greift intra-, extrazellulär in den Säure-Basen-Haushalt ein (Zeolith wirkt basisch), wirkt stark entgiftend, besitzt eine Katalysatorfunktion im Körper, trägt zur Produktion von Körpersubstanz und zum Zellschutz bei und entlastet somit besonders die Verdauungs- und Entgiftungsorgane.

Der Bio-Markt bietet viele Mineralien als Nahrungsergänzungsmittel an. Kaum einer weiß, wann und wie er sie handhaben soll und …. sie geraten häufig – bei der Einnahme – schnell in Vergessenheit!

Daher gehen wir den „natürlichen Weg“ und bieten das Zeolith- Klinoptilolith als Filterkartusche für den kompletten Wasserkreislauf im Haus an. Der große Vorteil ist, dass das Wasser nur so viele von den Zeolithmineralien aufnimmt, wie es braucht, um sich auszubalancieren. Somit ist die Menge an Zeolith für unseren Körper immer gleich. Ob wir damit duschen, baden oder es für die Herstellung für unsere Nahrung benutzen, es wird uns täglich zur Verfügung gestellt und damit optimieren wir unseren Siliziumhaushalt!

Wo wird der Zeolith-Mineralfilter eingebaut?

Normalerweise sollte in jedem Haus, dort wo das Wasser ins Haus eingeleitet wird, ein Wasserfiltersystem installiert sein, um die im Leitungssystem vorhandenen Sand und Ablagerungspartikel herauszufiltern. Der Zeolith-Filter sollte dann hinter diesem Wasserfiltersystem installiert werden! (Sollte bis jetzt diese erste Filterstufe fehlen, sprechen Sie uns an, wir haben solche Systeme in verschiedenen Varianten auch im Programm).

Muss der Zeolith-Mineralfilter gereinigt und oder gewartet werden?

Prinzipiell ist der Mineralfilter wartungsfrei. Es hat sich aber in der Praxis gezeigt, dass sich Kleinstorganismen (Algen, Flechten) mit der Zeit an dem Zeolith anhaften. Daher empfehlen wir, dass die Mineralkartusche alle 6-8 Monate aus dem Filtergehäuse genommen werden muss und mit warmen Wasser, unter dem Wasserhahn, gereinigt werden sollte. Die genaue Anleitung liegt jedem System bei!

In der Mineralkartusche sind ca. 600g Zeolithmineral. Diese Menge ist ausreichend für mindestens 5-6 Jahren. Danach kann ggf. etwas Mineral nachgefüllt werden!

Lieferumfang:

Im Lieferumfang sind enthalten:

1 x Filtergehäuse von Altas Filtri – Senior 3 P SX in blau, beide Anschlüsse sind in 1“Zoll

1x Wandhalter mit vier Schrauben

1x Filterschlüssel

1x Mineralkartusche mit ca. 600g Zeolith-Mineral.

1x Wartungsanleitung

Nun noch eine Info in eigener Sache: Wie schon viele meiner Kunden hier in Paraguay wissen, arbeite ich seit über 30 Jahren im Bereich Wassertechnik, Wasseraufbereitung usw. Hierzu habe ich hier in Paraguay die Zeit gefunden, all die Erfahrungen in einem Buch zusammenzufassen! Dieses Buch gibt es ab sofort in der dritten Auflage hier zu beziehen. Das Buch heißt = „Lebendiges Wasser“ = Der Preis = 210.000 GS.