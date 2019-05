Wohnhaus zu vermieten

Beschreibung

Unser Haus ist ab 01.08.2019 wieder zu vermieten. Das Haus hat ca. 120 m2 Wohnfläche und befindet sich in bester Wohnlage in San Bernardino, neben Finca el Gaucho. Es handelt sich um zwei Wohnhäuser: eines bewohnen wir selbst, anderes möchten wir vermieten. Unser Grundstück umfasst ca. 2 ha mit Blick auf den Ypacarai See, Pool 12×6, Garage, Terrasse. Das Haus besteht aus Wohnzimmer mit Kamin, 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 1 Kleiderzimmer, Küche und Abstellraum. Das Haus ist komplett eingerichtet: Fernseher, Waschmaschine, Kuehlschrank, Geschirr, Toepfe etc. Mietpreis pro Monat 4.000.000,- GS + Internet Kosten 180.000,-G$ pro Monat + Strom. Einfach mal ansehen, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mit freundlichen Grüssen, Erich und Oksana