Wohnhaus zu vermieten, Neu in Areguá, Stadtteil am Ypacarai

Hauptstadt Asuncion + Flughafen in Luque in ca. 25 Km. Ruta 2 liegt fast vor der Tür. Ruta 1 ist nicht weit. Ärzte, Behörden in der Nähe. Tankstellen, Geschäfte, wie S6 Supermarkt, in 5 Min. erreichbar.

Grundstück ist Park ähnlich und schattig angelegt. Ab der Straße in 200 m ist gepflastert + 100 m Sand, aber ohne Probleme erreichbar.

– Das Haus steht in unserem, eingezäuntem Grundstück. Deutsche und Paraguayische Nachbarn. Alle Hilfsbereit und lieb. Tennisplatz 100 m, welcher gegen Gebühr, genutzt werden kann.

Das Haus hat in Wohnküche, Schlafzimmer, „Kinderzimmer“ neue Klimaanlagen mit Heiz- und IONIC Funktion. Im komplett gefliestem Bad sind Dusche, WC, Waschbecken. Warmes Wasser aus Boiler.

Küche mit Kühlschrank hat 2 x Ceran + eine Induktion als Kochstellen. Mitbenutzung unseres Waschtrockners möglich.

Fußboden hat durchgehend pflegeleichtes PVC. Kippfenster im „Kinderzimmer“. Wohnküche und Schlafzimmer mit getönten Blindex-Fenstern und Moskitoschutzgitter.

Im Schlafzimmer steht ein neues Bett. 2 x 2 Meter mit sehr guten Lattenrosten + hochwertige, hohe Matratzen (beides deutsch).

Mietpreis versteht sich als warme Miete und p. M. Es ist alles inklusive. Strom, Wasser, Abwasser, Internet (Glasfaser) und Müllgebühren. Stellplätze befinden sich vor dem Haus.

Die Zahlung des Mietzinses ist auch auf ein deutsches Konto möglich.

Zögern Sie sich nicht, Fragen zum Haus zu stellen.