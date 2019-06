Wohnhaus und Gästehaus in überwachtem Wohngebiet

Verfall in:

Beschreibung

Die hier angebotene Immobilie befindet sich in Areguá, in einem überwachten Wohngebiet, ca. 300m von einem schönen Uferstreifen des Lago Ypacaraí entfernt.

Das Grundstück erstreckt sich über 4 Parzellen mit einer Gesamtfläche von 1680m2.

Von einer Mauer umgeben verfügt es über 2 Brunnen und einen gepflegten, tropischen Garten.

Ein großes Wohnhaus, ein Gästehaus, Garage und Wirtschaftsgebäude bilden eine Wohn/Nutzfläche von ca. 200m2.

Es handelt sich um ein Eigentümerangebot mit verhandelbarem Preis.

Weitere Details und Fotos gern per WhatsApp…..