Wohnen in Toplage !

Beschreibung

Sehr schoenes Grundstueck von 2010 qm, mit zwei Haeusern, eines davon ganz neu mit separatem Zaehler.

Eine grosse Terrasse, zwei Baeder, Wohnflaeche zur Zeit 130 qm.

Ein weiteres Haus ist im Bau befindlich.

Ein Carport gehoert auch zum Grundstueck.

Derzeit ist Einphasenstrom angeschlossen, Starkstrom liegt am Grundstueck an.

Ebenso liegt Internetkabel am Grundstueck an.

Das Grundstueck ist mit Maschendraht eingezaeunt und hat verschiedene Obstbaeume, Nussbaeume, Palmen, Schattenbaeume etc.

Die Zufahrt liegt direkt an einer Asphaltstrasse.

Von hier aus ist man in Minuten im Zentrum von Caacupe

oder an der Ruta.

Ebenso gibt es hier eine regelmaessige Busverbindung.

Erwaehnenswert ist auch das wir hier eine hervorragende Wasserqualitaet haben.

Ein Angebot, fuer zukuenftige nette Nachbarn, dass eine Besichtigung wert ist.