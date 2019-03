Verfall in:

Beschreibung

Wir vermieten ein Wohnhaus in Yataity ca. 15km von Villarrica enfernt, liegt in einer ruhigen Zone der Stadt, ideal für Auswanderer, die sich erst mal in Ruhe umschauen wollen bis sie selber etwas kaufen oder nur für den Urlaub.

Das Objekt verfügt: 2 Schlafzimmer – Küche – Bad – Heisswasser Boiler und eine überdachte Terrasse – Gemüssegarten ideal für selbstversorger.Teil-Möbliert

Miete pro Monat: 750.000 Guaranis – ca. 120€

Sollten Sie an diesem Objekt Interesse haben,

vereinbaren wir gerne einen Besichtigungstermin mit ihnen,

Tel 0981675717 / Yataity