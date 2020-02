Wasserreinigung auf natürlichem Wege mit MMS oder CDS

Verfall in:

Beschreibung

Liebe Brunnenbesitzer,

gerade in der warmen Jahreszeit, wo es wenig regnet und die Bodentemperaturen steigen, belastet es unsere Wasserzisternen und Brunnen sehr stark! Sowohl bei den Vorratsbehältern auf dem Dach oder im Garten, als auch bei dem Oberflächenbrunnen steigen die Temperaturen tagsüber stark an. Das führt dazu, das sich die Viren und Bakterien sehr stark vermehren können. Um diesem entgegenzuwirken biete ich Ihnen ein „Natürliches Reinigungsmittel“ nach europäischem Standard, TÜV geprüft und pharmazeutischer reiner Qualität an.

Erste Lösung:

MMS-Classic 1. ( Menge 2 x 1ooml). Es besteht aus einer Flasche 25% Natriumchlorit (NaCLO2) und einer Flasche 4% HCI-Aktivator. Nur durch die Mischung beider Substanzen (Aktivieren im Verhältnis 1:1) entsteht das Biozid Chlordioxid zur hochwirksamen Bekämpfung von: Bakterien, Viren, Pilzen, Sporen, Algen, Milben, Parasiten, Biofilmen und anderen krankmachenden Keimen wie den gefährlichen Legionellen.

Sie können damit alle Oberflächen in Küche, Bad, Kühlschränken, Zahnbürsten, Luftbefeuchter usw. reinigen.

Die ausführliche Anleitung und Beschreibung ist in deutsch, spanisch, englisch usw.

Der Vorteil: es ist sehr ergiebig, wird nur so viel aktiviert wie Sie benötigen, dadurch lange haltbar!

2.Lösung:

Direkt für die Oberflächenbrunnen bieten wir das CDS-Plus 3 an. Es ist ph-neutral, geruchs- und geschmacksneutral und absolut Chlorfrei. Es ist biologisch abbaubar, auch vom TÜV geprüft.

Das CDS-Plus ist völlig neu entwickelt und patentiertes 2 -Komponenten – Produkt. Es ist nach der Aktivierung ein wässriges Konzentrat mit eine Chordioxidlösung (0,29%).

Auch diese Lösung, die direkt in den Brunnen geschüttet wird, bekämpft: Bakterien, Viren, Pilzen, Sporen, Algen, Milben, Parasiten, Biofilmen und anderen krankmachenden Keimen wie den gefährlichen Legionellen.

Die Aktivierungszeit beträgt =24h

Eine Einheit (100ml) reicht für ca. 1500 Liter Brunnenwasser. Für größere Wassermengen wird einfach die Anzahl des Produktes erhöht!

Die ausführliche Anleitung und Beschreibung ist in deutsch, spanisch, englisch usw.

Für beide Systeme gibt es noch ein Dosier-Set. Dieses ist praktisch, sicher und passt in jede Handtasche. Ideal für Reisen und unterwegs. Mehrpreis = 47.000GS

Preisstellung: Der Preis von 180.000GS bezieht sich auf eine der beiden Lösungen. Zusammen kostet es 360.000GS und mit Dosierset = 400.000GS.

Wenn hierzu noch Fragen sind, können Sie mich anrufen. Peter Seck, 0982594517