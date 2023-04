Vermiete Haus am Rand von Caacupe

Vermiete separate Wohneinheit an 1-2 Personen. Möblierung nach Bedarf und Absprache. Sehr gute Lage, direkt an Asphaltstrasse gelegene Einfahrt. Wasser ist inklusive, Strom nach Verbrauch per Zähler. Eine direkte Busverbindung ist ebenfalls gegeben, falls kein Fahrzeug vorhanden ist. Weitere Infos gerne und bitte nur per WhatsApp. Monatliche Miete 1 Million Guarani zuzüglich Stromverbrauch.