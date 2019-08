Verkaufen Haus mit Umschwung 5.2 has in Caacupe

Beschreibung

Verkaufen in Caacupe Haus mit 5.2 has Umschwung an leichter Hanglage, direkt an Pflastersteinstrasse nach Piribebuy, ist also bei jedem Wetter zu erreichen.

Beschreibung Haus: 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, grosser Kuechen-/Essbereich mit Schwedenofen, modernes Badezimmer, Strom Monophase, oeffentlicher Wasseranschluss (hat aber auch eine eigene Quelle mit sehr guter Wasserqualitaet), das ganze Grundstueck ist komplett eingezaeunt, das Haus noch separat mit Maschendrahtzaun, Unterstand (tinglado) fuer 3 Fahrzeuge.

Da Fotos nur die halbe Wahrheit sagen, waere eine direkte Besichtigung auf Anmeldung vorzuziehen. Wer trotzdem sich vorher ein Bild machen will, kann ueber Whatsapp Fotos anfordern 0983-700.806. Fuer weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfuegung.

Preisvorstellung: USD 80’000.-