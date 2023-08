Verkaufe Sammlung von Radio- und Senderöhren

All photos (6)

Aus meiner Hobbyauflösung ist noch einiges an Radio- und Senderöhren vorhanden, das ich hier gerne verkaufen möchte.

Es handelt sich überwiegend um verschiedene E- und D-Röhren aus meist deutscher Produktion.

Daneben sind ein paar Senderöhren, wie QQE 06/40, RS1007, 4CX250 und eine original EIMAC 4-400A.

Alleine durch ihre schiere Größe ist die 4-400A ein echter Blickfang. Sie ist voll funktionsfähig und wird heute

bei um die 200 US$ gehandelt.

Ideal zur Restaurierung von Röhrenradios. Da auch ein kleines Sortiment unterschiedlicher Röhrensockel enthalten ist,

hat man alles zur Instandsetzung defekter Geräte.

In Summe sind es weit über 100 Stück. In originaler Schachtel oder in Plastiktüten verpackt.

Teilweise gebraucht und teilweise NOS (New Old Stock / alte Neuware).

Abgabe nur als komplettes Paket. Bitte keine Anfragen wie, ist der bestimmte XYZ Röhrentyp dabei. Danke.

Abholung erwünscht.