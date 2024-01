Verkaufe Neubau: Haus und Grundstücke in Barrio Cerrado Ita

Zu verkaufen

Immobilie in Itá, in komplett erschlossener , hochwertiger und sicherer Wohnanlage mit sehr guter Infrastruktur: Tiefbrunnen, 3-Phasen-Strom, Glasfaser-Internet , komplett eingezäunt und ummauert samt Elektrozaun , elektrisches Einfahrtstor, Wachpersonal.

Das Objekt liegt 30 km von Asunción entfernt, an der Ruta 1, diekt am Asphalt, nah am Zentrum der Stadt Itá, (Restaurants, Cafés, Eisdielen, Laguna Itá, Supermaerkte, Ärzte, Krankenhaus, Gesundheitszentrum, Privatkliniken).

Das Grundstück hat eine Grösse von 391m2. Das Haus (Neubau) hat eine sehr gute Qualität, ist sofort bezugsfertig, teilmoebliert, zur Eigennutzung oder Vermietung geeignet. Es besteht aus einer grossen Ess-/Wohnkueche teilmöbliert, mit Kühlschrank und Waschmaschine, 3 Schlafzimmern klimatisiert mit Split Klimaanlagen und 2 Bädern/WC. Warmwasserboiler für Bäder und Küche sind vorhanden.

Zugangstor sowie eine Zufahrt mit Schiebetor als Einfahrt für ein Auto / Abstellplatz überdacht. Im ganzen Haus sind Blindex-Schiebefenster sowie eine Blindex-Schiebetür zum Garten eingebaut. Eine schöne überdachte, geflieste Terrasse mit Sicht auf den gepflegten Garten lädt zum Ausruhen und Geniessen ein. Ueberdachte Fläche ca.150m2

Verkaufspreis mit der genannten Einrichtung: 109.000 Euro

Mit dem Haus werden noch weitere Grundstücke , direkt gegenüber liegend/angrenzend, mitverkauft:

Grundstück 1 381 m2 Verkaufspreis: 39.000 Euro

Grundstück 2 + 3, zusammen knapp 770 m2, 78.000 Euro

Insgesamt verfügt man beim Kauf aller genannten Grundstücke und dem Haus über eine Fläche von ca. 1.542 m2. Über gesonderten Verkauf des Hauses sowie der einzelnen angrenzenden Grundstücke kann verhandelt werden. Angestrebt wird jedoch ein Gesamtverkauf.

Notarielle Übertragung ist unverzüglich möglich (Titel vorhanden). Notargebühren übernimmt hälftig der Verkäufer und hälftig der Käufer.