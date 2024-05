Verkaufe Grundstück in Yataity (Guairá)

Verkauft wird ein Grundstück mit 10,75 Hektar an der Hauptstraße welche von Villarica nach Coronel Oviedo führt. Auf dem Grundstück befinden sich ca. 200 Eukalyptusbäume ein sauberer Naturteich ( Tachamar ) und viele andere alte Bäume.

Strom liegt am Grundstück an.

Das Grundstück kann zur Viehzucht oder zum Bauen verwendet werden.

Nach Coronel Oviedo sind es laut Google Maps 46 Km / 47 Minuten und nach Villarica sind es 15 Km / 19 Minuten.

Der Kaufpreis beträgt 300.000.000 Gs das sind ca. 27.000.000 Gs pro Hektar