Verkaufe Grundstück direkt an der Ruta 2, ideal für Geschäft, z.B. Gastronomie

Beste Geschäftslage, direkt an der 4-spurigen Hauptverbindungsstraße

Brasilien-Argentinien, der Ruta 2 (ex Ruta 7), an einer Richtungsumkehr

gelegen.

15m x 55m (825 m²)

Preis 30.000 €

Es gibt hier keine Bauvorschriften, man kann auf dem Grundstück bauen was

und wie man will.

Ideal z.B. für eine Schnellrestaurant, Grobkonzept kann mitgeliefert werden.

Hilfe bei Aufbau der Existenz und Erwerb der Cedula, et ist möglich. Im Umkreis leben ca. 50

deutschstämmige, wovon die meisten freundlich und hilfsbereit sind.

Es gibt noch ein altes Paraguayerhaus darauf, das eignet sich z.B. mit

ein wenig Umbauaufwand als Küche und Toilette. Unterkunft für die erste

Zeit ist dort mit ein wenig Aufwand oder bei Nachbarn für geringe Kosten

machbar.

Glasfaseranschluss, auch mit hohen Datenraten ist in ca. 3 Tagen realisiert.

Das Grundstück liegt ziemlich genau in der Mitte von Ciudad del Este und

Caaguazu. Die Mennonitenkolonie Campo9, Sommerfeld,(Juan Eulogio

Estigarribia) ist ca. 30 km entfernt. Dort bekommt man viele deutsche

Produkte und kann dort auch eigene Produkte verkaufen.

Der Iguassu-Stausee ist in der Nähe, ein schönes, sauberes Strandbad 5 km

entfernt. Dort bieten sich viele sportliche Aktivitäten auf dem Wasser

an.

Der Verkäufer lebt in der Nähe, sein Bruder ist direkter Nachbar.

Unsere Familie ist seit mehr als 40 Jahren im Land und wollen es auch bleiben.

Wir freuen uns auf eine gute Nachbarschaft.