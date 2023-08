Verkaufe 2 Häuser mit Pool auf ca. 1,8 ha (Preis auf Anfrage)

All photos (7)

In traumhafter Lage, 2 Häuser mit Salzwasser-Pool auf ca.1,8 Ha zu verkaufen.

Das Grundstück ist ca 400m von der Ruta entfernt und liegt in einem Wohngebiet in dem sich mehrere deutsche Nachbarn angesiedelt haben. Hier schätzt man die Ruhe der Natur ist aber auch zentral da es nur ca 5 km bis Paraguari sind.

Haus 1

3fach verglaste Fenster mit Rollläden

30 cm Mauerwerk

solides Fundament

Wohnfläche ca.90 m2

kombiniertes Wohn/Schlafzimmer

Abstellraum

große Wohnküche

Bad

Aussentoilette

ca.100 m2 Terrasse

Haus 2

ca. 50 m2 Wohnfläche

Küche

Bad

Wohnzimmer

Schlafzimmer

Terrasse ca 12 m2

Wlan von Herkim unbegrenzt

Die meisten Möbel sind nach Absprache im Preis enthalten

Grundstück ist eingezäunt und Titel ist vorhanden.

Vielen Dank