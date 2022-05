Verkaufe 2 E-Scooter neu!!

Das Ztech ZT15 Elektromobil ist ein sehr starkes und robustes Scootermodell, das vor allem durch seine hervorragenden Fahreigenschaften überzeugt. Das Modell ZT-15 ist ideal für Ausflüge in der Stadt, seien es ausgedehnte Shoppingtouren oder längere Spazierfahrten durch Parks und Promenaden – und dabei fast so bequem wie das Sofa zu Hause. Die Höchstgeschwindigkeit lässt sich mit einem eingebauten Wählschalter auf 6, 15 oder 25 Km/h begrenzen. Reichweiten bis 60 Kilometer und eine Steigfähigkeit von bis zu 20 Prozent ermöglichen auch längere Ausflüge durch hügeliges Gelände. Ein großer Einkaufskorb hinter der Sitzlehne und ein Kofferraum unter dem Sitz komplettieren dieses Multitalent. Das ZT-15 vereint spezielle Technik, einfache Bedienung und sportliches Design perfekt. Die Vorteile dieses Elektromobils ist die einstellbare Höchstegeschwindigkeit (6, 15 oder 25 Km/h), das moderne Steuerungssystem und die Federung hinten und vorne für mehr Fahrkomfort. Es hält hohen Belastungen stand, enthält einen kofortablen Sitz mit Rückenlehne und ein schönes sportliches Design. Der E-Scooter wird komplett montiert geliefert! Federelemente und Bremsen sind überprüft und eingestellt und der Akku ist voll aufgeladen. Eine qualifizierte Fachwerkstatt führt mit jedem E-Scooter eine Probefahrt durch. Der E-Scooter ist 100% fahrfertig montiert und wird durch unsere Spedition direkt an die Adresse angeliefert.

Maße Trittbrett (LxB): 42 cm x 45 cm

Maße Kofferraum (LxB): 18 cm x 32 cm