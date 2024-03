Verkaufe 19 ha NaturWald- und Bioackerfläche – Nueva Alborada

All photos (4)

Verkaufe großes Grundstück 5 Minuten von Nueva Alborada Zentrum entfernt. Insgesamt 19 ha, davon ungefähr 10 ha NaturWald (Bosque Atlantico) mit altem und gut gemischtem Baumbestand. Ebenfalls ist Acker-,Weide- und eine Yerba Mate Anpflanzung vorhanden, welche in den letzten 5 Jahren nur strickt organisch betrieben wurde. Das Grundstück wird von einem Bachlauf gekreuzt (auf einer Strecke von rund 220m innerhalb des Grundstücks). Durch die hügelige Landschaft bestehen verschiedene Aussichtspunkte innerhalb des Grundstücks inklusive herabblickend auf den eigenen Wald. Nur Direkverkauf – keine Zwischenhändler oder Tausch. Privater Titel. 6500 US$ pro Hektar. Mehr Information per WhatsApp 0992-669073.