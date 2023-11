Verkauf: Fast Neue, zuverlässige Familien Langstrecken Reise Limousine aus gesundheitlichen Günden. Entdecke Paraguay und Südamerika

Ich beschreibe diese Reiselimousine hier sehr genau weil sie in Paraguay nicht so bekannt ist, aber in Brasilien und Argentinien, wo sie auch gebaut wird, zu den meist verkauften Autos gehört.

Hier im Text gebe ich auch Tipps zum ersten Autokauf von Neuankömmlingen in Paraguay, weiter. Die sehr genaue Beschreibung der Reiselimousine die ich hier anbiete, den Kaufpreis, Kontakt Telefonnummer und die Kaufmodalitäten sind dem folgenden Text zu entnehmen. Wenn sie den Text gelesen haben, ist wohl jede Frage beantwortet worden und wenn Interesse am Auto besteht,vereinbaren sie einfach eine Besichtigung und Probefahrt in Caacupe.

Bestimmt kann ich aber auch dem einen oder anderen zukünftigen Paraguay Neubürger, Tipps an die Hand geben, um das für Sie richtige Auto für die Wohnortssuche in Paraguay zu finden. Damit sie dann ihren Traum-Ort finden, an dem sie zukünftig leben möchten. Wenn diese Suche dann aber aufgrund eines alten, schlecht gewarteten, oder gar umgebauten Autos im Pannenfiasko und Familienfiasko endet, kommen sehr schnell Zweifel auf, ob Paraguay das richtige Land wäre.

Wer dann auch noch kein spanisch oder Portugiesisch spricht, bei der Autopanne, wird bei den „sogenannten Werkstätten“, viel kostbare Zeit in„sogenannten Werkstätten“ verlieren. Für viel Geld und viel Zeit werden die „Werkstätten“ dann versuchen, ihr Auto wieder fahrbereit zurecht zu basteln, wenn sie die passenden Ersatzteile überhaupt besorgen können. Meistens wird bei den Paraguay Neubürgern beim ersten Autokauf in Paraguay am falschen Platz gespart ( so wie auch bei mir vor 9 Jahren) und vermeintlich günstig gekauft. Obwohl oft das Geld für ein junges, gut gepflegtes und gut gewartetes Auto, oder einen Neuwagen eigentlich auch problemlos vorhanden gewesen wäre, wird ein altes oft Lenkung umgebautes Auto zum Fantasie Preis für das Alter und den Wartungszustand in Asuncion gekauft. Husch Husch Lenkung umgebaute alte Autos von Chile sind ein Risiko Kauf, wegen der zurechtgebastelten Lenkung von rechts auf links, das muss man sich bewusst machen und wenn man dann auf einmal während der Fahrt das Lenkrad in der Hand hält, ist es zu spät.

Ich möchte hier erklären warum ich meine Reiselimousine im Nahezu Neuwagenzustand verkaufe. Sie hat nur knapp 15 000 Km runter und ist Scheckheft gepflegt, ohne einem Kratzer innen und außen. Die Antwort lautet warum ich sie verkaufe, weil ich durch die Pandemie Beschränkungen viel Zeit verloren hatte und in der Zwischenzeit gesundheitliche Probleme bekommen habe. Meine Augen und mein Rücken lassen mich meine geplanten langen Paraguay und Südamerika Entdeckungsreisen gesundheitlich nicht mehr bewältigen.

Es wäre eine Schande mit diesem Langstreckenauto nur noch 50 Km pro Monat zum Einkaufen zu fahren. Es ist sicherlich besser den Neubürgern die Paraguay und Südamerika auf festen Straßen erkunden wollen, (ohne Abenteuer-Berg-Schlamm-Überlebens-Strecken fahren zu wollen), dieses Auto vorzustellen, damit sie die Möglichkeit bekommen, sicher und entspannt, für relativ kleines Geld und sehr wahrscheinlich ohne jemals eine Panne unterwegs zu erleben, Paraguay und Südamerika kennen zu lernen

Meine generellen Überlegungen zum Kauf genau dieser Limousine für die Reisen möchte ich gerne mit Ihnen teilen:

Am liebsten hätte ich mir für die Langstrecke einen neuen großen geschlossenen SUV mit 4 mal 4 Allrad gekauft, z.B einen Hummer, den VW Tuareg, oder einen neuen Allrad Riesen Jeep. Aber wer kann schon 45 000- 60 000 Dollar ausgeben für diese tollen Allrad Neuwagen mit annehmbarer Ausstattung. Die Gebrauchten die eher bezahlbar gewesen waren, aber mit 150 000 Km und mehr auf dem Tacho (wenn der Tacho nicht illegal zurückgedreht wurde). Die Wagen hatten immer noch Fantasie Preise in Asuncion, obwohl sie schon viele viele Jahre alt waren und kompletter Wartungsstau zu erwarten war. Die Schrammen und Beulen durch schlechte Behandlung ließen auf lieblose Behandlung ohne Wartungsinvestionen schließen, was für mich nicht akzeptierbar war, aus Angst irgendwo liegen zu bleiben. Ein Pick Up Truck mit Ladefläche kam auch nicht in Frage, weil er dann keinen abschließbaren Kofferraum hat und mein Gepäck und meine Ausrüstung schutzlos vor Dieben auf der Ladefläche in Schmutz und Staub gelegen hätte. Alle, wirklich alle Toyota Hilux Surf sind umgebaut ( weil sie nie offiziell in Paraguay als Neuwagen verkauft wurden) und sind ca. 25 Jahre alt ( ca. Baujahr 1998) über die Km in 25 Jahren ???? es ist einfach einen Tacho zurück zu drehen). Eines war mir sicher, ich brauchte einen Neuwagen (wegen der Zuverlässigkeit) und er sollte in einem heißen Land oder noch besser direkt in Südamerika entwickelt und gebaut werden sein.

Niemals hätte ich mir einen dieser alten, aus Chile importierten Wagen, mit gefährlich umgebauter Lenkung gekauft. Diese alten umgebauten Autos aus Chile sind für das Alter und den Wartungszustand und Pflegezustand unverschämt teuer in Asuncion und hätten schon vor Beginn der Reise Probleme gemacht. Meine Limousine für die ich mich entschieden hatte, ist in Argentinien für das Klima und die Straßen von Südamerika entwickelt und gebaut worden. Die Ersatzteilversorgung ist hervorragend, denn diese Limousine ist eine der meistverkauften Autos in Brasilien und Argentinien. Sie hat zudem einen großen 520 Liter separat abschließbaren Kofferraum, damit die Langfinger mein Gepäck nicht sehen können. Was sie nicht sehen, können sie nicht klauen. Der Motor ein Benziner hat 1,8 Liter Hubraum bei 140 PS und wenn diese 140 PS schlagartig beim „AUTOMATIK KICK DOWN“ in Notsituationen losgelassen werden, beschleunigt der Wagen blitzschnell um aus der Gefahrenzone heraus zu schießen. ( Sicherheitsreserven ) Diese plötzliche Kraft kommt hier aus dem großen Hubraum mit 16 Ventilen und elektronischer Einspritzung und nicht aus den neuen hochdrehenden kleinen Turbomotörchen. Er besitzt eine selbstlernende 6 Gang Automatik um den Fahrer zu schonen. Der Wagen besitzt ein starkes Fahrwerk und rollt auf großen195/55/r16 Hochgeschwindigkeitsreifen ( laut Papieren läuft die Limousine 195 KM/H und sowohl die Hochgeschwindigkeitsreifen als auch das Fahrwerk und die ABS Bremsanlage sind für diese Geschwindigkeit konstruiert). Wer also mal Lust hat, mit fast 200 KM/ H in Paraguay zu fahren, der kann das damit tun. ( 110 KM/H sind offiziell erlaubt). Ich habe es mich in Paraguay aber nie getraut bei den Straßen hier, so schnell zu fahren. Das schnellste was ich mal kurz mit dem Wagen auf einer neuen Autobahn gefahren bin, waren 160 KM/H und er ist fast lautlos dahin geschnurrt. Der Innenraum der Limousine ist modern und geschmackvoll mit Akzenten gestaltet. Der Wagen besitzt eine tolle Erfindung eine „FIND MICH WIEDER FUNKTION“ , das heißt man drückt am elektronischen Schlüssel die „Find Me“ Taste und die Warnblinkanlage beginnt rundherum zu blinken. Ich habe sie schon 2 Mal in großen Parkhäusern in Asuncion glücklich benutzt. Der Verbrauch des Wagens finde ich echt OK für seine Leistung. Auf der Autobahn hat der Computer des Wagens einmal, mit elektronischem Tempomat 6,5 Liter/100 km angezeigt. Es ist aber eine alte Binsenweisheit das der Gasfuß den Verbrauch bestimmt. Wer es mag, immer schnelle Ampelstarts und hohe Beschleunigungen abzurufen, wird sicherlich einiges mehr verbrauchen, als derjenige der im Verkehr mitschwimmt und den Tempomat benutzt . Wer die Klimaanlage nicht benutzt, kann (0,5 bis 1,3L Benzin sparen, laut Internet), aber wofür hat man dann den Luxus einer Klimaanlage. Zusätzlich der modernsten Sicherheitsautomatiken für Grenzsituationen, wie Anti Schleuder Programm, Berganfahrhilfe und ein modernes 4 Rad Antiblockiersystem und Airbags, besitzt er eine dem heißen Klima in Südamerika geschuldete, starke elektronisch geregelte Klimaanlage für Kalt und Warmluft. (Sie ist so stark, das selbst auf höchster Lüfter Stufe 5 immer noch eine Riesenmenge eiskalter Luft heraus kommt, um den Wagen schnell herunter zu kühlen). Auf kleiner Lüfter Stufe läuft sie nahezu Geräuschlos, aber kühlt dennoch den Innenraum. Durch die serienmäßige Fahrzellen Geräuschdämmung (kein Motorgeräusch oder Straßenlärm im Auto) und ein 7 Zoll Touchscreen mit Google-Maps und (Mapsme Navigation funktioniert auch ohne Internet) ist die Navigation im Monitor und man kann sich angenehm leise unterhalten. Keine Handyhalterung mit Saugnapf mehr an der Scheibe und sogar geschriebene und gesprochene WhatsApp Nachrichten gibt der Touchscreen mit Stimme wieder. Um die Augen nachts zu schonen, besitzt die Limousine bei Blendung von hinten einen digitalen sich automatisch abdunkelnden Rückspiegel. Eine Fotozelle erkennt die Nachtfahrten.

Der elektronische Geschwindigkeits- Tempomat ist für entspannte Langstreckenfahrten, für einen geringeren Benzinverbrauch und um das verkrampfen des Gasfußes zu entlasten.

Das leistungsstarke Motorkühlkühlsystem mit angepasstem Kühlmittel und das synthetische Mineral Motoröl sind für die Belastungen des heißen Südamerika Klimas entwickelt worden. Egal wie heiß es draußen ist, der Motor hält immer seine optimale Betriebstemperatur. Das Fahrlicht besitzt eine exzellente Straßenausleuchtung und das Fernlicht ist wie ein starker Scheinwerfer.

Die Limousine besitzt eine selbstlernende 6 Gang Automatik und zusätzlich manuelle Gang Schalt Wippen am Lenkrad, wenn man selber mal sportlich fahren will und manuell schalten will, kann man das tun. Das Schalten mit Schalt Wippen ist recht unkompliziert: Man zieht die rechte Wippe: mit den Fingern zu sich hoch, um hochzuschalten – und die linke Schalt Wippe wird zum runter schalten in einen niedrigeren Gang zu sich hochgezogen. Wer manchmal Spaß daran hat sportlicher zu fahren, kann dann selbst die Kontrolle beim Gangwechsel übernehmen, bei den Formel 1 Autos werden nur diese Schalt Wippen eingesetzt.

Am Wahlhebel der Automatikschaltung, gibt es zusätzlich einen Funktions-Modus der die zusätzlichen Berggänge für mehr Kraft an steilen Bergen zur Verfügung stellt. Der Wagen bietet Platz für 4 Erwachsene, zur Not auch 5 wenn sie dünn sind.

Der riesige separat verschließbare Kofferraum bietet mit 520 Litern ausreichend Platz für das Gepäck und eine große Kühlbox für kühle Getränke und Reiseproviant. Da der Wagen die serienmäßige Innenraum Geräuschdämmung besitzt kann man auch leise Musik aus der guten serienmäßigen Musikanlage mit 10 Lautsprechern genießen. Alle Komfortautomatiken und Anzeigen wie Bluetooth Mikrophon Telefonanlage und Lautstärke Fading von vorne nach hinten (wenn die hinteren Mitfahrer schlafen). Alle Auto Anzeigen sind über den 8 Zoll Touchscreen steuerbar und abrufbar. Ich finde es auch toll das der Wagen bei verschließen des Autos, alle Fenster kontrolliert und die Offenen automatisch verschließt. Da das Auto eine so gute Rundumsicht besitzt und alles super leichtgängig funktioniert und er auch noch elegant und sportlich aussieht, wird er sehr gern auch von Frauen gefahren. Die Farbe dieser Limousine ist Ferrari Rot, was den Wagen noch schicker macht.

Die komplette Bedienung der Musikanlage kann sowohl vom Touchscreen als auch von im Lenkrad eingebauten Bedienelementen durchgeführt werden. Der spezielle Mini USB Stick für Autoradios mit 64 GB Speicherplatz, den ich gratis für die langen Reisen dazu gebe, besitzt eine Sammlung von ca.1200 Musikstücken (ca. 40 Stunden) die ich über die letzten Jahre in bester MP3 Qualität zusammen getragen habe( können sie selber am PC ändern). Die Musik der letzten 40 Jahre sind meistens sanfte englische Rockabladen, ab und zu ein deutscher Ohrwurm oder neue deutsche Welle, sowie italienische und spanische Ohrwürmer und einige Bluesmusik Titel. Mit dem Zufallsgenerator der Musikanlage werden die Titel wahllos durcheinander abgespielt und das gibt selbst auf langen Fahrten immer abwechslungsreiche Musikunterhaltung, bei denen man auch ab und zu auch mitsingen kann. Marmor Stein und Eisen bricht darf da nicht fehlen.

Der Wagen ist am 13.05.2021 in Asuncion, Paraguay als 0 Kilometer Neuwagen gekauft worden und besitzt bis zum 13.05.2024 die Hersteller Vollgarantie. Bei dieser Reiselimousine handelt es sich um die in Cordoba, Argentinien für Südamerika entwickelte und gebaute Fiat Reise Limousine mit dem Namen Cronos. Diese Limousine gehört in Brasilien und Argentinien zu einer Gruppe der meistverkauften Autos und das hat seine Gründe. Mein Wagen ist innen und außen Kratzer frei, wurde nur mit Schonbezügen der Sitze gefahren und nur auf Asphalt und stand geparkt immer im Schatten des Car Ports. Die serienmäßige ab Werk eingebaute Alarmanlage mit Innenraum- überwachung und Wegfahrsperre verhindert den Autodiebstahl.

Mein Wagen ist für die Reise von mir so ausgerüstet, damit die Polizei keine Beanstandungen finden kann und somit auch kein Bußgeld abzocken kann. Notwendige Ausstattungen sind: Steuerkarte bis Ende Juni 2024 bezahlt, 2 Warndreiecke, 1 Warmweste, 1 Wagenheber, 1 neues Reserverad im Kofferraum, 1 gesetzlicher Feuerlöscher mit Zeit Gültigkeit. Zusätzlich schenke ich noch dazu, die extra gekauften Fußmatten, eine spezielle Akku Notfalltaschenlampe die ihren festen Platz in einem Fach am Armaturenbrett hat USB Bordnetz geladen wird, eine Hagelschlag Schutzplane (Keine Chance den Hagelschäden Dellen durch Vorsorge), die Schonbezüge der Sitze verbleiben auf Wunsch auf den Sitzen. Die 4 Wackeldackel die das Auto bewachen (3 hinten einer vorne) verschenke ich nur auf besonderen Wunsch der Kinder eines Käufers. Erwachsene müssen sich ihre eigenen Wackeldackel kaufen.

Die Video Straßenüberwachung vorne und hinten, die sich automatisch beim starten einschaltet, schenke ich auch dem Käufer dazu. Nicht nur bei Unfällen, sondern auch bei bei Verkehrskontrollen sind sie hilfreich, da dann die Polizisten vorsichtig sind was sie tun und sagen, weil es ja aufgenommen werden könnte. Ich habe es selber erlebt, sie bemerken die Videokamera die Untersuchung war schnell mit Ausweis Kontrolle beendet.

Der Wagen hat gerade vor einigen Tagen bei Fiat Asuncion die große 15 000 Km Inspektion per Garantie Scheckheft hinter sich absolviert, wo alle Öle und Flüssigkeiten sowie alle Filter und auch der Feinluftfilter der Klimaanlage (gesunde Atemluft im Innenraum) gewechselt wurden und auch wurden die Spur und die Auswuchtung der Reifen und die Bremsen kontrolliert . Das alles wurde überprüft und in der Rechnung festgehalten. Es gab den Austausch der Verbrauchmaterialien, wie Öle, Filter usw. und Null Beanstandungen, denn der Wagen ist topfit und bereit für die Reise.

Der Wagen besitzt zwei elektronische Schüssel mit denen man aus der Ferne den Kofferraum öffnen kann, die Fenster schließen kann und den Wagen aus der Ferne öffnen und schließen kann. Die Taste „FINDME“ hilft das Auto wieder zu finden im Parkhaus oder Parkplatz. sowie einen Motorstart Knopf am Armaturenbrett. Der Wagen besitzt auch Kinderschutz Programme für die Fenster und die hinteren Türen, die vom Fahrer bedient werden. Der Airbag auf der Beifahrer Seite kann durch den Touchscreen bei Verwendung eines Baby Maxi Cosi für die jeweilige Fahrt zur Sicherheit deaktiviert werden. Die Cronos Limousine macht bei jeden Neustart einen kompletten Systemcheck, bei dem selbst die kleinste durchgebrannte Birne erkannt wird, und auf dem digitalen Tacho angezeigt wird. Das hat mir immer ein gutes Gefühl von Sicherheit gegeben, denn ich würde bei einer durchgebrannten Fahrlicht Birne sofort benachrichtigt werden. Dieses Auto ist für Straßen mit festem Untergrund entwickelt worden und nicht für Schlammpisten im Chaco oder Schotterstrecken im Hochgebirge, darüber muss man bitte nicht diskutieren, denn das ist klar. Wer Allrad haben will, muss auch bereit sein 40 000 Euro bis 55 000 Euro zu bezahlen, als Neuwagen, denn die gebrauchten sind unverhältnismäßig teuer und oft auch 20 Jahre alt und zig tausende von Kilometern gelaufen. Die Neuwagenpreise haben dieses Jahr in Paraguay aufgrund der Pandemie Probleme um 30 % zugelegt.

Wer 4 mal 4 Allrad Abenteuer auf den Langreisen erleben will und das Geld hat, soll sich einen teuren neuen geschlossenen 4+4 Allrad- Neuwagen kaufen, aber bitte nicht eine billige, abgeranzte, umgebaute Allradkiste aus Asuncion über Chile importiert. Dann wird die Reise zum Fiasko.

Ein altes gebrauchtes Auto in Paraguay kaufen, führt aufgrund des generell schlechten Wartungszustandes der gebrauchten Wagen in Paraguay dazu, das man irgendwann (zum Beispiel wegen eines alten morschen Keilriemens oder Zahnriemens) fern der Heimat liegenbleibt und die nächste Werkstatt für diesen Keilriemen ist dann vielleicht 50 Km entfernt . Was dann ???

Da Südamerika praktisch keinen Winter mit Eis und Schnee erlebt, wird auch kein Salz auf den Straßen gestreut, daher haben sogar alte Auto wenig Korrosionsschäden, das Problem ist das sie ohne Wartung, solange gefahren werden, das sie kurz vor dem zusammenbrechen noch schnell gewaschen und poliert werden und an nichtsahnende Auto Kauf willige (am liebsten an Ausländer, weil die kein Spanisch sprechen) verkauft werden. Das böse Erwachen kommt dann sehr schnell in den Werkstatt danach, wenn er nicht mehr läuft.

Dieses Auto das ich hier anbiete ist in Argentinien und Brasilien einer der meistverkauften Neuwagen mit sehr guter Ersatzteilversorgung in Südamerika. Dieses Modell ist konstruiert worden, um viele Herausforderungen der Straßen Südamerikas wegstecken zu können. Das hervorragende Preisleistung-Verhältnis der Fiat Reiselimousine Cronos und der gute Name von Fiat in der Bevölkerung von Südamerika sind der Grund für die weite Verbreitung und Beliebtheit dieses Modells in Brasilien und Argentinien.

Der Wagen wird für 99 Millionen Geranie verkauft, das sind umgerechnet ca. 12 000 Euro ( ein bisschen Verhandeln ist immer drin, aber erst nach der Besichtigung und Probefahrt, nicht davor. Dafür gibt es eine Langstrecken Reiselimousine zum Gebrauchtwagenpreis in der höchsten kompletten Ausstattungs- und Sicherheitsvariante die man kaufen kann. Der Zustand der Cronos Limousine Innen und Außen ist praktisch der eines Neuwagens, da ihn auch nur eine Person gefahren hat, ich selber. Wer den gesamten Text gelesen hat, hat alle Daten erhalten!

Wer Interesse am Auto hat, kann eine Probefahrt und Besichtigung in Caacupe unter der Paraguay Nummer 0983 173 635 oder International unter der Nummer + 959 983 173 635 mit Lutz in Caacupe vereinbaren. Bei einem Kauf wird in 2 Stunden beim Notar in Caacupe die gesetzliche Namensänderung der Cedula Verde (Kraftfahrzeugschein Paraguay) durchgeführt und sie können sofort damit nach Hause fahren. Ca. 4 Wochen später nach dem Anruf der Notarin erhalten Sie dann ihre Neue eigene Cedula Verde (Kraftfahrzeugschein Paraguay) im Notar Büro in Caacupe. Ich bitte von Anrufen wegen Preisverhandlungen übers Telefon abzusehen. Man kann immer etwas miteinander verhandeln und das ist auch echt OK, aber solche Gespräche führe ich nur von Angesicht zu Angesicht und nicht am Telefon. Bitte erst besichtigen und Probefahren, dann wissen sie, was sie für ihr Geld bekommen. Ich habe als Rentner keinen Druck zu verkaufen und lass es ruhig angehen, aber wenn jemand sofort ein verlässliches Auto haben möchte, kann man das an einem Tag abwickeln. Die Tipps zum richtigen ersten Autokauf in Paraguay, die ich hier weitergebe sind aus meinen eigenen Erfahrungen und denen von Freunden, der letzten 9 Jahre entstanden, denn ich war auch einer von denen, die bei ihrem ersten Autokauf in Paraguay sparen wollten und ein altes umgebautes, („scheinbar günstiges“ ) Auto in Paraguay gekauft hatten, was dazu führte (obwohl ich echt gutes Spanisch spreche) das ich ein Martyrium in vielen Werkstätten erlebte, denn es gab keine neuen Ersatzteile mehr in Paraguay, nur gebrauchter alter Schrott (Ersatzteile,) die für Fantasie Preise aus ausgeschlachteten Altwagen verkauft wurden. NIE NIE Nie wieder werde ich so einen Mist machen. Am Ende nach einem Jahr habe ich das Auto, weil meine Nerven blank waren, für ein Taschengeld an einen Paraguay Bastler verkauft und ich war froh das ich den Wagen nicht mehr sehen musste.

Ein Auto für die Langstrecke muss so zuverlässig sein, so dass ich auch 1500 KM ins Chaco und zurück ( auf festen Straßen) ohne Probleme fahren kann. Sonst ist es eben nur ein :„am Wohnort bleiben und zum Einkaufen 5 KM um die Ecke fahren Auto“. Der Fiat Cronos ist als Langstrecken Auto mit einer Steuerkette für die Ventilsteuerung gebaut, die nicht reißen kann, anstatt Gummi Zahnriemen, wie bei den meisten Autos, der wenn er reißt, den ganzen Motor zerstört. Bei anderen Autos mit Gummi Zahnriemen empfehlen die Hersteller für Südamerika aufgrund der Hitze im Sommer alle 40 000 bis 50 000 KM den Zahnriemen zu wechseln ( In Deutschland ca, alle 90 000 Km ). Es gibt es nicht schlimmeres, als das der Zahnriemen reißt und sofort die Ventile zerstört werden. Die Reparatur kann dann ganz schnell eine Woche bis 2 Wochen dauern, weil die Original Ventile und viele Ersatzteile erst bestellt werden müssen, wenn sie überhaupt auf Lager sind und nicht erst in China, USA oder Japan bestellt werden müssen. Was das alles an Nerven und Geld kostet darüber möchte gar nicht nachdenken.

Gruß Lutz.