Übersetzerin zu Arztbesuchen, Krankenhausbesuchen, Behördengängen, u.ä.

Beschreibung

Guten Tag,

Mein Name ist Tatiana Castillo, ich bin 27 Jahre alt und gebürtige Peruanerin. Ich habe lange Jahre in Spanien und Deutschland gelebt und spreche daher fließend Deutsch und Spanisch (Muttersprache).

Meine Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten MFA habe ich in Deutschland absolviert.

Ich biete meine Begleitung als Übersetzerin zu Arzt- und Krankenhausbesuchen, Behördengängen u.ä. an.

35.000 GS pro angefangene Stunde, bei Anfahrt mit meinem Fahrzeug berechne ich eine Pauschale von 3.000 GS pro Kilometer.

Bei längeren Terminen Preis nach Absprache möglich.

Mobil: 098 386 7141