Treuer Wegbegleiter leider abzugeben

Beschreibung

Unser erstes Auto, was uns bis hier sehr gute Dienste geleistet hat, und uns nicht einmal in den vielen Jahren im Stich gelassen hat, muss nun einem größerem Auto und neuen Aufgaben weichen. Wir würden uns freuen, wenn das Auto in liebevolle Hände kommt, vielleicht auch Neueinwanderer, die sich mit der Gegend vertraut machen wollen, und hier nicht auf den Komfort dieses Autos verzichten wollen. Das Auto ist ein SsangYong Action mit 68.300 gefahrenen Kilometern. Ölwechsel und Service wurde immer gemacht! Die Reifen sind sozusagen neu, also erst kürzlich gewechselt wurden. Klimaanlage funktioniert ebenso gut wie die Heizung, man braucht beides hier in Paraguay. Die Papiere sind in Ordnung und können direkt umgeschrieben werden. Ein Vorteil des Autos ist die recht hohe Karosserie, die bei kleineren Menschen das Einsteigen ein wenig erschwert, man aber nie mit Wasser im Inneren des Fahrzeuges in Berührung kommt, trotz Unwetters. Auch ist der Überblick mit diesem Auto sehr viel Wert, muss man ja doch auf alles was um einen herum passiert achten. Es war unser erstes Auto, welches wir uns nach Ankunft hier direkt in der ersten Woche gekauft haben und wir waren voll auf zufrieden und haben es nie bereut.

Der Motor ist eine 2.3 L Maschine. Ein Benzinfahrer, mit Automatik (sehr hilfreich und erleichternd).

Gerne kann das Auto Probe gefahren werden, angeguckt und wenn es Ihnen geht wie uns, dann gerne auch gleich verhandelt werden, bis wir uns einig werden.

Allzeit gute Fahrt wünschen wir… Denke der Rest ist auf den Bildern zu sehen, und ansonsten einfach ne Nachricht geschrieben über E-Mail oder whatsapp und dann kommen wir schon in Kontakt.