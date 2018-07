Tourismus – Verwalter Dienstleistungsgewerbe

Verfall in:

Beschreibung

Deutscher (Single) 50Jahre jung, derzeit noch in Deutschland lebend, sucht eine Langfristige Anstellung in Paraguay. Ich habe bereits drei Jahre in Paraguay gelebt und bin im Besitz der Cedula.

Erfahrungen im Bereich: Tourismus – Verwalter mit Führungsverantwortung – Marketing und Dienstleistungen vorhanden.