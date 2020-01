TOP PREIS Verkaufe Theraspo Swingtrainer

Beschreibung

„Die Swingtrainer-Intensivtherapie: Seit mehr als einem Jahrzehnt wird die Swingtrainer-Intensivtherapie weltweit angewandt: Bei Schmerzen in Gelnken, Rücken, Muskeln, Bändern, Bindegewebe und vielem mehr. Die Swingtrainer-Intensivtherapie verstärkt den Gesamtstoffwechsel und fördert so die körpereigene Regeneration. Sie kann sowohl zur Prävention als auch zur Rehabilitation eingesetzt werden. …

… In der Passivbewegung wird der Swingtrainer elektrisch angetrieben. Sie werden in eine angenehme schwingende Bewegung versetzt, die alle großen und kleinen Gelenke Ihres Körpers schonennd beugt und streckt, ohne sie zu belasten. … “

Auch ein Aktiv-Training und ein Intervall-Training sind möglich.

