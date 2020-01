Top Angebot schönes Einfamilienhaus mit Gästehaus und großem Pool in Ita Paraguay

Beschreibung

Das gesamte Grundstück ist 4200 qm groß, es befindet sich im top – gepflegtem Zustand, der notarielle Titel Ita liegt ca. 35 Km östlich von Asunción.Auf dem in ruhiger Lage, mit deutschen und Paraguayern Nachbarn gelegenem Grundstück befinden sich ein Haupthaus 140 qm,ein großer Pool und ein Nebenhaus mit 75 qm,

Bis zum Zentrum von Itá sind es nur ca. 1,5 km, wo man alles für den täglichen Bedarf bekommt ( Supermärkte, Banken, Ärzte, Apotheken – alles ist vorhanden.

Die Ruta 1, führt direkt nach Encarnación an die südliche Grenze, bis nach Argentinien. Mit seiner Lagune und den Krokodilen sowie den täglichen typischen paraguayischen Markt, ist dieses Städtchen sehr attraktiv. San Bernardino und Aregua am Ypacarai See sind schnell zu erreichen. Für alle Angel und Bootsfreunde liegt Ita ca. 30 min vom Rio Paraguay entfernt.

Für ernstgemeinte und seriöse Interessenten mehr detaillierte Auskünfte persönlich vor Ort!Terminvereinbarung : unter Email. indalo41@gmail.com

Grundstück 4200 qm

Strom 3 Phase,eigene Hauswasserversorgung über einen Tiefbrunnen 90 m

Internet mit Festnetztelefon über Kabel

1 Haupthaus mit 140 qm

2 Schlafzimmer mit Klimaanlagen und Ventilatoren

1 großes Familienbad mit Badewanne und Dusche

1 Gäste-bad

1 große Wohnessküche

1 Wirtschaftsraum

1 große Terrasse über 2 seiten des Hauses

alle Fenster sind mit Fliegengitter

2 Haus mit 75 qm

2 Schlafzimmer mit Klimaanlage und Ventilatoren

1 Bad

1 Küche

1 Wohnzimmer mit Klimaanlage

Alle Fenster sind mit Fliegengitter

1 großer Pool

1 Grillterrasse

2 Werkstatt

1 große Garage

1 Pferdestall

viele Obstbäume wie Citrusfrüchte Mango und mehr

1 Fischteich mit Karpfen und Kois

Kaufpreis; 95000 Euro Wechselkurs 6700 gs=636 500 000