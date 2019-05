Sta Ines & Dorper Schafe

Verfall in:

Beschreibung

Wir haben mehr als 40 Schafe zu veekaufen. Alle Schafe sind zwischen 6 Monate und 3 Jahren alt. Es gibt von der Rasse Sandra Ines, Dorper und gemischte. Alle wurden erfasst und Markiert. Es handelt sich hier ausschliesslich um Weibchen die bestens zur weiteren Zucht geeignet sind. Wir bieten die Schafe in Gruppen oder als Gesamtherde an. Wobei bei der Gesamtherde sicherlich ein guter Preis ausgehandelt werden kann. Der Transport muss selbst übernommen und organisiert werden. Abzuholen in Nueva Colombia.

Kontakt ausschliesslich über Whatsapp +595983924288

Bilder können jederzeit gesendet werden.