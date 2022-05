Sicherheit PickUp Truck Paraguay. Werkzeug und Einkäufe. Diebstahlsicher auf Ladefläche transportieren.

Ich biete hier eine Diebstahlsichere, Wasserfeste, Rostsichere und Staubsichere Stahl Spezial Kiste mit Universalbefestigung für die Ladefläche, inklusive Bolzenschneider sicherem, unknackbarem Container Spezialschloss und Stahl-Untergestell.

Die Stahl Transport Safe Kiste hat die Maße, Höhe: 46 cm, Breite..64 cm , Tiefe: 44 cm, entspricht ca.130 Liter Liter Innenvolumen. Das ist genug für viel Werkzeug oder einen ganzen Monatseinkauf.

Die Stahl Transport Safe Kiste wurde von einem Stahlbauunternehmen in Eusebio Ayala fachmännisch zusammengeschweißt. Der Rahmen besteht aus Vollstahl in den ein dickes verzinktes Stahlblech eingeschweißt wurde. Dann wurden die Schweißnähte zusätzlich wasserdicht mit einer dauerelastischen LKW Dichtungsmasse versiegelt. Danach folgten 3 schwarze Versiegelungs Anstriche innen und außen. Der Deckel ist mit massiven Stahl Scharnieren am Rahmen der Kiste angeschweißt und der Deckel der Kiste überlappt den Rand so weit, das kein Regen oder Staub eindringen kann. Das massive Vorhängeschloß ist ein Spezialschloss für Containertüren, das aufgrund seiner Konstruktion unknackbar für Bolzenschneider ist.

Der Kistendeckel ist gummigelagert damit niemals Klappergeräusche vorkommen können.

Es gibt 2 Möglichkeiten die Safe Transportkiste diebstahlsicher mit der Ladefläche des Pickup Trucks zu verbinden. Wobei ich die zweite Art empfehle.

Nr. 1. Die Stahl Kiste mit dicker Kette mit der Ladefläche verbinden.

Mit einer dicken gehärteten Kette, und großem Vorhängeschloß wird die Safe Stahlbox mit dem Rahmen der Ladefläche verbunden und dann mit elastischen Gummibändern gegen verrutschen fixiert. Bei Bedarf kann die Transportbox so leicht entfernt werden. Kette und Schloß gibt es bei der Ferreteria Austria am Markt in San Bernadino.

Nr. 2. Das Stahl Untergestell direkt mit der ladefläche verbinden.

Das dazu gehörige Stahl-Untergestell ist so konstruiert das es einige Ablauflöcher und Befestigungsschrauben der Ladefläche nutzt um eine feste Verbindung zur Ladefläche herzustellen. So entstehen keine neuen Löcher in der Ladefläche. Auf das Untergestell wird die Box durch 4 M 8 Gewindebolzen mit dem Boden der Transportbox durch vorhandene Löcher verbunden und mit Flügelschrauben und Muttern im Inneren des Boxenboden fixiert. Es erfordert nur ein einziges Mal die Anpassung des Untergestells mit Trennjäger und Schweißgerät an die Gegebenheiten der Ladefläche ihres PickUp Trucks. Das ist leicht und kann sogar von jeder Motorrad Hinterhofwerkstatt mit Schweißgerät und Flex durchgeführt werden. Wenn man die gesamte Ladefläche doch einmal braucht kann auch jede Frau leicht die Transportbox von der Ladefläche, durch Lösen der Flügelschrauben, entfernen. (Wenig Gewicht)

Ich biete die Safe-Stahlbox inklusive Deckel-Container-Schloß und Stahl-Untergestell für 800 000 Guaranie an und sie ist in Caacupe bei Cafe Anna (Google Maps Heladeria Hiro Caacupe eingeben) nach Terminabsprache zu besichtigen. Unter der Nummer 0985 817 549. Die beste Zeit zum anrufen ist morgens zwischen 6 Uhr 30 und 8 Uhr. In der anderen Zeit bin ich auch erreichbar, nur dann kann es manchmal sein, das ich mit gerade Mal mit dem Motorrad und nicht mit dem Auto unterwegs bin und die Klingel nicht hören kann.

Gruß Lutz