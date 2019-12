Schöne Immobilie in Paraguay Nueva Colombia Cordillera

Beschreibung

Hier wartet ein Wohnhaus mit Gästehaus, Werkstatt und Pool auf seinen neuen Besitzer.

3 Phasen Strom und zusätzliches Hauswasserwerk.

Das Haupthaus ist ein laufend renoviertes/modernisiertes Haus. Vom Vorbesitzer wurde 2015 der Strom neu verlegt. Im Außenstromkasten befindet sich zusätzlich ein Blitz- und Überspannungsschutz.

Das Haus hat eine Wohnfläche von 92 qm und eine überdachte Terrasse mit Autostellplatz von 38 qm. An die zweite Terrasse von 65 qm grenzt der gemauerte/geflieste Pool mit einer Fläche von 6,50 m mal 4,00 m und Außendusche.

Das Gästehaus ( ein Zimmer mit Bad ) hat eine überdachte Fläche von 30 qm, dieses wurde vom Vorbesitzer 2016 gebaut.

In den Häusern verbleiben: Lampen, Ventilatoren, Klimaanlagen, Einbauküche, Einbauschrank im Schlafzimmer.

Eine 30 qm große Werkstatt, ein Tatakua ( Steinbackofen, diesen haben wir 2018 bauen lassen ) und ein überdachter Wäscheplatz liegen im hinteren Teil des Gartens. Dort finden sie auch ein kleines Gemüsebeet.

Der schön angelegte Garten ( 1900 qm ) bietet neben großen Bäumen, folgendes Obst: brasilianischer Mangobaum, Khakibaum, Sternenfrüchte, Lemonenbäume, Baumstammkirschen, Pfirsich, Grapefruit, Mandarinen und Bananenstauden.

Das Objekt ist mit Gartenzaun und Sockelmauer umzäunt, hat eine schöne Aussicht. Paraguayer und Europäer in der Nachbarschaft.

Bis nach Asuncion sind es ca 35 km, bis nach San Bernardino ca 20 km. Es liegt somit zentral und doch in einer ruhigen Lage.

Das Objekt liegt nahe dem Asphalt. Bushaltestelle und Krankenstation in der Nähe, kleine Dispensas, Metzger, Frisör, Tankstelle und Schulen im Ort.

Preis: 129000,00 Euro

Zur Info: Im Jahr 2020 wird das Haus mit Kühlraum nebenan verkauft. Baujahr 2019, 230 qm überdachte Fläche, Grundstück ca 1600 qm.