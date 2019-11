Schickes 128-qm-Haus in Wohnanlage

Beschreibung

Ca. 1,5 km entfernt vom Ortskern des Städtchens MBOCAYATY an der Ruta SANTA BARBARA wartet ein komplett erschlossenes Grundstück von 20.000 qm, aufgeteilt in 27 Teil-Grundstücke mit Titel, auf Menschen, die sich in unserem CONDOMINIO PRIVADO MBOCAYA’i niederlassen möchten. Die Teil-Grundstücksgrößen reichen von 360 qm bis ca. 3.300 qm (bei Kombination von mehreren Teil-Grundstücken), sind also gärtnerisch beherrschbar. Die Bebauungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig und reichen vom kleinen 48-qm-Haus bis hin zum großzügigen 120-qm-Bungalow oder gern auch größer, wenn dies Ihr Wunsch ist. Wir schlagen Ihnen mehrere Haustypen vor, jedoch nicht als Bedingung, sondern als Hinweis darauf, was alles möglich ist. Der herrliche Ausblick bis zum Horizont soll nicht verstellt werden, dennoch gibt es auf 10 der Teil-Grundstücke die Möglichkeit, der mehrstöckigen Bebauung. Finden Sie gemeinsam mit uns Ihr Traumhaus, indem Sie mit uns planen, bis erreicht ist, was Sie wünschen. Gern setzen wir auch Baupläne um, die Sie uns vorlegen. Ihr Haus wird eines sein, welches innerhalb des CONDOMINIO PRIVADO profitiert vom eigenen Brunnen und Wasserturm, der 3-Phasen-Strom-Anlage, einer landestypischen EMPEDRADO-gepflasterten Straße über die jedes Teil-Grundstück bequem zu erreichen ist. Dies alles umgeben von einer Umfassungsmauer, die hoch genug sein wird, Ihnen Schutz zu bieten, ohne den Weitblick auf die schöne Umgebung zu verstellen. Die öffentlichen Wege des Grundstücks legen wir gärtnerisch an und Sie werden bequeme Gehwege vorfinden. Wir werden das Grundstück mit ausreichender Beleuchtung ausstatten und ein elektrisch bedienbares Tor sichert vor ungebetenen Besuchern. Werden Sie hier Dauer- oder Teilzeitbewohner? Wollen Sie vorrangig erst mal nur einen Standort in Paraguay? Egal! Das CONDOMINIO PRIVADO MBOCAYA’i wird verwaltet; d.h., es wird ständig ein Ansprechpartner für Sie vor Ort sein. Während Ihrer Abwesenheit ist Ihr Eigentum nicht allein. Es wird auf Ihren Wunsch gepflegt, stets bewohnfertig gehalten, gewartet, wenn Sie dies wünschen auch gern vermietet. Sie sind demnach Eigentümer des erworbenen Teil-Grundstücks genauso wie Ihnen jeder Stein Ihres Hauses gehört. Dabei profitieren Sie von der gemeinschaftlichen Nutzung der Infrastruktur – ein wirtschaftlich spürbarer Effekt.

