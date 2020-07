Santoku Messer aus Damaststahl Made in Germany neu

Beschreibung

Verkaufe ein Santoku Messer aus Rosendamast Stahl hergestellt in Sollingen.

Die Optik der Klinge ist einmalig da durch eine spezielle Technik bei Damaststahl Herstellung, entstehen wunderschöne Muster.

Jedes Damast Messer ist ein optisches Highlight und leistet viele Jahre perfekte Dienste in Ihrer Küche.

Abzuholen in San Jose de los Arroyos.

Anfragen bitte nur per Whatsapp unter: 0986781706