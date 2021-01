Sabo Rasenmäher

Verfall in:

Beschreibung

2x Rasenmäher an Bastler abzugeben. Die Motoren sind bei beiden in Ordnung. Der Eine hat ein Vergaserproblem und Sprit läuft aus dem Tank bzw Benzinhahn aus, der Andere müsste der Rahmen bzw Griff repariert werden, der ist gebrochen. Beides sind Zweitakter. Preis ist VS bzw macht einen Preisvorschlag.

WhatsApp 0985122102