ROTEK Diesel-Stromerzeuger 230V 50Hz, 5,5KW(1-phasig), mit ATS

Beschreibung

Liebe Sucher nach einem immer funktionierenden Stromgenerator der neuen Generation.

In den knapp 10 Jahren, die ich schon in diesem schönen Land leben darf, habe ich im Bereich Notstromversorgung schon einiges erleben dürfen. In der Bauphase läuft er noch einwandfrei aber wenn er dann einige Monate so da „rumsteht“ für den Ernstfall – ist er unbrauchbar – geworden! Woran liegt es: Die Qualitäten der hier vorhandenen Kraftstoffe schwanken sehr und unterliegen einem Qualitätszerfall. Dichtungen lösen sich auf; Ablagerungen in Vergaser machen die Technik dann unbrauchbar! Daher habe ich mich entschlossen nur Diesel-Stromgeneratoren anzubieten, die dann auch gehen, wenn sie gebraucht werden. Das ist ein Punkt der wichtig ist. Der zweite Punkt ist die Handhabung. Hier muss ein Generator mind. 5,5-6 kW haben um die wichtigsten Geräte in einem Haushalt zu versorgen. Dann ist der Standort wichtig; denn ein Generator sollte lärmgeschützt und trocken stehen. Der Abgasschlauch sollte in einem geschlossenen Raum nach außen verlegt werden und …. natürlich muss der Generator ausreichend geerdet sein. All diese Punkte biete ich Ihnen nachstehend an!

Hier die Generatorbeschreibung

Integrierte ATS-Einheit: Automatischer Motorstart bei Stromnetzausfall (Gerät kann natürlich auch im Normalbetrieb verwendet werden)

(Gerät kann natürlich auch im Normalbetrieb verwendet werden) der Generator kann auch durch einen Solarwechselrichter angesteuert werden (mit einer kleinen Modifikation) (Mehrpreis).

Schallgedämmte Super-Silent Ausführung

1-Zylinder 418ccm 4-Takt Dieselmotor mit 9,73 PS

1-phasiger 230V Industrie Generatorteil mit elektronischer Spannungsregelung (AVR geregelt)

2x 230V Anschlüsse (die volle Leistung kann auch auf einer Steckdose abgenommen werden)

CEE230V/32A Gerätebuchsen (passender Stecker für Kabelmontage im Lieferumfang enthalten)

Großer 16 Liter Tank für ca. 8 Stunden Betriebsdauer bei Volllast!

Automatischer Motorstop bei Öldruckmangel

Elektrostart inkl. Starterbatterie incl.

Integrierter Betriebsstundenzähler

natürlich EUROQUALITÄT!

Neuware in Originalverpackung

1,5 m flexibler Abgasschlauch incl.

Beschreibung:

Stromerzeuger mit 1-Zylinder 4-Takt Dieselmotor in geschlossener, schallgedämmter Ausführung mit Startautomatik bei Netzausfall für Heim- und Gewerbebedarf.

Der verwendete Generator ist ein elektronisch geregelter Synchrongenerator in Industriequalität mit einer maximalen Leistung von 6000 VA / 6 kVA.

(Dauer-Entnahmeleistung ca. 8% weniger) daher 5,5kW Dauerlastbetrieb. Der integrierte 418ccm 4-Takt, 7,2kW Dieselmotor steht für geringe Verbrauchswerte, große Leistungsdichte und gute Abgaswerte.

Ein schwingungsgedämpfter Gerätebasisrahmen und die gewohnte Rotek Verarbeitungsqualität runden die Ausstattungsmerkmale ab.

Ausführliches deutsches Benutzer- und Servicehandbuch im Lieferumfang enthalten. Keine Schmier- und Brennstoffe enthalten. (Ist nach dem Aufstellen zu ergänzen)!

Gegen Mehraufwand kann der Generator von mir auch schlüsselfertig übergeben werden! Wenn noch Fragen sind, melden Sie sich einfach 0982-594517