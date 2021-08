Privatassistentin gesucht

Beschreibung

Ich suche eine Privatassistentin mit sehr guten Sprach und Schriftkenntnissen in spanisch und deutsch. Sie vereinbaren Termine mit Geschäftspartnern, führen Gespräche mit Behörden und regeln teilweise den Schriftverkehr. Idealerweise sind sie bereit zumindest in den ersten Monaten innerhalb Paraguays zu reisen. Sie sollten also relativ unabhängig in Zeit und Ort sein. Ein Führerschein und gute Fahrkenntnisse sind von Vorteil aber nicht Bedingung. Langfristige Beschäftigung ist erwünscht. Bewerbungen mit Gehaltsvorstellung in deutsch an die angegebene Email Adresse. Beginn der Beschäftigung 1.10.2021. Rückfragen bitte telefonisch über Signal oder WhatsApp.