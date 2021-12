OREGON CS1500 – Selbstschärfende elektrische Kettensäge

Verfall in:

Beschreibung

OREGON Selbstschärfende elektrische Kettensäge CS 1500

Die Hochleistungskettensäge CS 1500 von Oregon® ist die einzige auf dem Markt erhältliche elektrische Kettensäge mit einer Kette, die sich selbst schärfen kann.

Die CS1500 verfügt über alle traditionellen Vorteile einer elektrischen Säge – bei Ziehen des Triggers sofortiger Start, minimaler Wartungsaufwand, niedriger Lärmpegel und Ruhe zwischen den Sägevorgängen – und geht mit dem integrierten Kettenschärfsystem PowerSharp® sogar noch einen Schritt weiter.

Mit einem einfachen Ziehen am roten PowerSharp®-Hebel verwandeln Sie Ihre Kette in nur 3 Sekunden von stumpf in scharf und müssen nie wieder mit einer stumpfen Kette sägen. Sägen Sie nie wieder mit einer stumpfen Kette

Mit dem eingebauten Kettenschärfsystem PowerSharp® gibt es keine Ausfallzeiten mehr wegen stumpfer Ketten. Legen Sie den roten PowerSharp®-Hebel 3 bis 5 Sekunden lang um und die Kette schneidet wieder wie neu.

Achtung: Es ist mit dieser Kettensäge nicht möglich, eine normale Sägekette zu schärfen, aber es ist möglich diese auf die Kettensäge zu montieren.

Technische Daten:

KOMPLETT MONTIERT

Die Kette bleibt lange scharf

45 cm Rückschlag-Reduzierte Schneideinrichtung

Nachspannen der Kette ohne Werkzeug

Nennspannung: 230V

Leistungsaufnahme: 2400 W

Schienenlänge: 45cm

Kette: PowerSharp

Werkzeuglose Kettenspannung

Preis 850.000 Guaranies

Kontakt: 0985 960 758 Messenger Signal oder WhatsApp

Verkauf nach Absprache bis Asuncion möglich.