Ölradiator von ROWI aus der BRD mit 1000W/9 Rippen & 1 Jahr Garantie

Beschreibung

Guten Tag liebe Kunden, nachdem es nun in den Abendstunden und Nachts frisch wird, bieten wir wieder unsere ROWI- Ölradiatoren an. Dieses mal ist es Neuware mit Garantie von 12 Monaten (gibt es nur bei uns)! Kurz eine Info über den Unterschied von einem Ölradiator und eine Gebläse-Standofen etc. Gebläse-Standöfchen sind Teile die schnell. z.B. im Bad für warme Luft sorgen. Sie arbeiten auf der Basis, dass ein Heizdraht erwärmt wird an dem – durch einen Ventilator – Luft vorbeigeblasen wird. Es besitzt kein Thermostat und diese Geräte dürfen ohne Anwesenheit von einer Person nicht genutzt werden (Brandgefahr)!

Der Ölradiator hat einen Heizstab der mit Öl umgeben ist, welches er aufheizt. Dieses heiße Öl gibt die Wärme an das Metallgehäuse weiter (Strahlungswärme). Der große Vorteil der Ölradiatoren ist, dass sie stätig (je nach Einstellung der Temperatur) den Raum aufheizt. Dabei braucht keine Person im Raum anwesend sein! Diese Geräte verfügen über einen Thermoschutz (Überhitzungsschutz), einem Sicherheitsschalter falls das Gerät umfällt. Diese Version hat 9 Rippen. Sehr handlich (Miniversion). und leicht zum transportieren. ROWI Ölradiatoren sind „Made in Germany“ mit 1000Watt, in der Basicausführung mit einem stufenlos, einstellbarem Thermostat. Natürlich CE und GS geprüft mit einem deutschen Sicherheitsstecker (Schukostecker mit Erdung)! Oelradiatoren brauchen viel weniger Strom als Klimaanlagen mit Heizstufe und erwärmen den Raum von unten nach oben! Das Gerät ist Neuware, mit Verpackung, Bedienungsanleitung und Garantie. Weiter Daten wie Maße etc. siehe Foto Bei weiteren Fragen einfach eine Mail senden oder über Whatsapp melden!