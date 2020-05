Ölradiator aus der BRD von ROWI mit 2000W

Verfall in:

Hallo, die kühlen Tage/Nächte fangen nun an; da ist es schön, wenn wir eine wärmende Quelle haben die u.a. auch zum Trocknen von Kleidung etc. genutzt werden kann.

Kurz eine Info über den Unterschied von einem Ölradiator und eine Gebläse-Standofen etc.

Gebläse-Standöfchen sind Teile die schnell. z.B. im Bad für warme Luft sorgen. Sie arbeiten auf der Basis, dass ein Heizdraht erwärmt wird an dem – durch einen Ventilator – Luft vorbeigeblasen wird. Es besitzt kein Thermostat und diese Geräte dürfen ohne Anwesenheit von einer Person nicht genutzt werden (Brandgefahr)!

Der Ölradiator hat einen Heizstab der mit Öl umgeben ist, welches er aufheizt. Dieses heiße Öl gibt die Wärme an das Metallgehäuse weiter (Strahlungswärme). Der große Vorteil der Ölradiatoren ist, dass sie stätig (je nach Einstellung der Temperatur) den Raum aufheizt. Dabei braucht keine Person im Raum anwesend sein! Diese Geräte verfügen über einen Thermoschutz (Überhitzungsschutz), einem Sicherheitsschalter falls das Gerät umfällt und es kann (in der Premiumversion) über eine Zeitschaltuhr zusätzlich ein/aus geschaltet werden!

ROWI Ölradiatoren sind „Made in Germany“ mit 2000W, in der Basicausführung (links) mit drei Heizstufen und einem Thermostat, und in der Premiumausführung (rechts) mit individueller Temperatureinstellung und Zeitschaltuhr. Natürlich CE und GS geprüft mit einem deutschen Sicherheitsstecker (Schukostecker mit Erdung)! Oelradiatoren brauchen viel weniger Strom als Klimaanlagen mit Heizstufe und erwärmen den Raum von unten nach oben!

Das Gerät ist B Ware, welche daher ohne Verpackung verkauft wird. Das Gerät ist Neuware aber mit kleinen Lackfehler. Technisch in einem 1oo% Zustand! Für das Einstellen der Temperatur gibt es die Version Drehknopf oder Panel (Tastatur), diese ist 20.000 GS teurer!

Bei weiteren Fragen einfach melden!