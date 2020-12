Niedliche Jungkatzen suchen ein gutes Zuhause!

Verfall in:

Beschreibung

Drei kleine rote Kater (der Vater hat lustige Luchs-ähnliche Pinselohren, werden bestimmt hübsche Kerlchen!) und ihre superniedliche frech-intelligente schwarze Schwester suchen nette Menschen, bei denen eine(r) oder mehrere von ihnen leben dürfen!

Die kleinen sind gesund und fit, sehr souverän und mit Hunden aufgewachsen.

Können ab sofort zumKennenlernen besucht werden (Melgarejo,nicht weit vom Hotel Rowil) und sind alt genug um dann auch kurzfristig in ihr neues Heim zu ziehen!

Anfragen telefonisch an 0981 324665 (Deutsch/Spanisch) oder schriftlich per WhatsApp an 0984 121655 (Deutsch/Englisch)

P.S.: es handelt sich nicht um Mutantenkatzen 😉 – sie haben ganz normale hübsche Katzenaugen, solange man sie nicht aus einem falschen Winkel mit Blitz fotografiert…