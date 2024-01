Neuwagen, nur 15000 Km gelaufen, 40% unter Neu Preis

Grund des Verkaufes: Altersbeschwerden mit Augen und Rücken

Ich kann körperlich aus Altersgründen, leider keine langen Strecken mehr fahren, die Augen und der Rücken spielen nicht mehr mit, leider, leider.

Wagen wie neu, nur Asphalt gefahren, Schatten im CarPort

Es ist besser meine neue Reiselimousine, die ich mir für lange Reisen in Südamerika als Null Km Neuwagen gekauft hatte, für einen sehr fairen Gebrauchtwagenpreis in jüngere Hände abzugeben.

Es wäre eine Schande, wenn ich diese voll ausgestattete Reise Limousine, mit der man 1000 (TAUSEND) Kilometer pro Tag bequem und sicher fahren kann, in Zukunft nur noch 100 (Hundert) Kilometer pro Monat zum Einkaufen fahren würde.

Der Gebrauchtwagenpreis für diese Komfort Reise Limousine in Vollausstattung mit nur 15 000 Km im Neuwagen Zustand mit 40% unter Neu Kaufpreis.

Gebrauchtwagenpreis jetzt: 80 Millionen Guranie

Anstatt mit einem alten Auto das Pannenrisiko auf Paraguay Reisen einzugehen, ist es bestimmt angenehmer mit einer neuen voll ausgestatteten Reiselimousine bequem, sicher und sparsam Paraguay zu entdecken.

Kurzüberblick der Reiselimousine:

Abschließbarer separater 525 Liter-Kofferraum für 5 Personen.

Gepäck-Sicherheit beim Parken

Fernöffnung Kofferraum mit digitalem Schlüssel

6 Gang Automatik, 140 PS, 200 Km/H

sparsam 6,5 L/100 Km mit Tempomat auf Autobahn. Raser verbrauchen mehr.

Fiat Südamerika(Argentinien) hat nichts mehr mit den alten rostigen Deutschen Fiat Autos von vor 30 Jahren in Deutschland zu tun.

Fiat Südamerika baut in Argentinien langlebige gute Autos die den Straßen- und Klimabedingungen in Südamerika angepasst sind.

Diese Fiat Reiselimousine, mit dem Namen Cronos ist aufgrund des hervorragendem Preis- Leistungsverhältnisses das meist verkaufte Auto in Argentinien und in Brasilien gehört es zu den meistverkauften Autos.

Ich habe das Auto am 13.05.21 als 0 Km Neuwagen bei Fiat in Asuncion gekauft und das Auto hat sogar noch Fiat Voll Garantie bis 13.05.2024 bei Fiat Asuncion.

Die große 15 000 Km Garantie Inspektion per Scheckheft wurde vor kurzem durchgeführt.

Auf den Straßen Paraguays fahren viele langlebige Fiat Südamerika Autos, denn es wird im Winter in Paraguay kein Salz gestreut und daher nahezu kein Rost an Autos.

Notar und Probefahrt in Caacupe. Alle Papiere liegen bereit.

WhatsApp Telefonnummer: Lutz in Paraguay (+595) (0) 983 173 635

Textnachricht hinterlassen wenn ich unterwegs nicht erreichbar bin, ich rufe Sie dann in

Ruhe mit W-LAN von zu Hause aus auf WhatsApp zurück.

Anruf für eilige mit Telefon-Nr. 0983 173 635 für eilige klappts ohne Internet überall

Der folgende Text ist nur für Auto-Technik-Interessierte und Auto Liebhaber interessant ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Technische Daten und Ausstattungsliste der Komfort Reise Limousine Fiat Cronos:

Vorsicht, echt super lang, denn es ist komplett !

Absolut nur für Auto Kenner + Technik Liebhaber empfehlenswert.

Cronos-System Sicherheitsprogramme und Spezifikationen

– 140 PS, 1,8 L Motor, 16 Ventile. Geschwindigkeit 200 Km/H

– rasante Kick-Down-Beschleunigung 9,5 Sekunden auf 100Km/H, Kraft Reserve in Notsituation

– Benzin 95 Oktan und Alkohol auch zugelassen, 50 Liter Tank

– Musicenter: USB,Bluetooth,Telefon,10 Lautsprecher wer mag satter Bass

– Bei jedem Start, Automatische Fehlerkontrolle und Lampenkontrolle

– Auto Start Knopf ohne Schlüssel. Bremspedal drücken und mit Knopf starten

– Automatische Fensterschließung beim Verschließen des Autos.

– Verbrauch:6.5 Liter/100 Km Autobahn mit Tempomat, Raser verbrauchen mehr!

– Sehr starke elektronische Klimaanlage für die Hitze von Südamerika

– Automatik 6 Gang Schaltung, Selbstlernend passt sich dem Fahrer an

– Schaltwippen am Lenkrad.Technisch gesehen sind Schaltwippen Ganghebel direkt am Lenkrad für sportlicheres Fahren

– Zusätzliche Berggänge für mehr Kraft an hohen Steigungen, am Schalthebel

– Elektronische Schleuder Stabilitätskontrolle ESP, rettet im Ernstfall Leben

– 5 Komplette Sets 3 Punkt Sicherheitsgurte

– Nebelscheinwerfer vorne

– ISO-Fix genormte Kindersitz Befestigung

– Deaktivierung des Airbags für Beifahrersitz möglich bei Babysitz

– Kinderschutz Programme für Fenster und Türen vom Fahrer schaltbar.

– automatische Zentralverriegelung der Türen während der Fahrt (Sicherheit an Ampeln in Großstädten))

– ABS + EBD-Brems Sicherheits System spezielles Sicherheits- Bremsprogramm

– Höhenverstellbares Lenkrad

– Verstellbarer Fahrersitz verstellbares Lenkrad

– Parkkamera hinten und im Monitor mit Lenkeinschlag-Kurvenanzeige

– Navigation im Monitor-Google Maps mit Internet, Maps me ohne Internet

– Dritte Bremslichtleuchte in Dachreling

– Serienmäßige Anti Diebstahl Alarmanlage mit Innenraumüberwachung

– 5 Sicherheits-Kopfstützen für alle Mitfahrer

– Anfahr-Automatik am Berg

– langlebige Metall Steuerkette für Langstrecke, kein Gummi Zahnriemen

– Sicherheitsgurte vorne in der Höhe verstellbar

– Reifendruckkontrollsystem (TPMS) warnt bei zu geringem Reifendruck

– iCruise- Steuerung elektronischer Geschwindigkeit Tempomat für Langstrecke

– Schlüsselloser Zugang und Zündung Knopf (Keyless Entry ‚N‘ Go)

– Regen- und Dämmerdungssensoren „My Car Fiat“

– „Fiat My Home-System das Auto beleuchtet die Straße beim Aussteigen

– 3,5′ Zoll Multifunktionsdisplay im Tacho

– 7,0 Zoll Farb-Multifunktions Monitor Musikcenter,Rückfahrkamera

– Frontscheinwerfer mit moderner LED-Leisten-Signatur.

– Elektrisch abklappbare Spiegel mit Bodenbeleuchtung beim Aussteigen

– Digitaler Rückspiegel der bei Blendung von hinten dunkelt automatisch ab

– Find me Funktion im Schlüssel um das Auto im Parkhaus zu finden

– Abschließbarer separater Kofferraum 525 L für 5 Personen Gepäck

-Schallgedämpfte Innenkabine ab Werk, wie ein Mercedes für fast

geräuschloses Fahren und nahezu Stille im Verkehrslärm in Asuncion.

– Große Fensterflächen, sehr gute Übersichtlichkeit

– Leichtgängige Pedale und 6 Gang Automatik sanft schaltend,beliebt Frauen

– Elektronik-Schlüssel,Wegfahrsperre,automatische Fensterschließung

– große stabile Hochgeschwindigkeit Reifen 195/55/r16

– Starkes Fahrwerk für 200 Km/H Geschwindigkeit zugelassen