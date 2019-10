Neue Hosen von Jack Wolfskin + eine Jacke und Vieles mehr !

Verfall in:

Beschreibung

Wegen erheblichem Gewichtsverlust gebe ich vieles ab.

Sehr viele Teile sind neu oder nur 1-2 mal getragen.

Darunter viele Markenteile wie eben Jack Wolfskin,

Brax etc. und wunderschoene Oberteile gibt es ebenso,

auch aus reiner Seide.

Natuerlich sind Stuecke die ich schonmal an hatte wesentlich guenstiger als die ganz neuen.

Fotos und Masse gerne per Whatsup unter

0985 – 462965